Як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році: важливі умови
В українських школах новий навчальний рік планують розпочати традиційно з 1 вересня, і учні зможуть повернутися за парти, якщо це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.
Про це 24 червня розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в ході брифінгу.
Як готують школи до початку навчального року
Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.
Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:
- фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;
- у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;
- до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені та позначені шляхи евакуації;
- у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;
- у школах створюються запаси води і медикаментів;
- проводяться тренування по діях в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть змінити дату початку нового навчального року у школах і вишах в умовах воєнного стану.
Нещодавно голова МОН України Сергій Шкарлет пояснив, коли учні та студенти можуть піти на навчання, і додав, що міністерство може дати дозвіл в рамках автономії для керівників профтехучилищ і вишів, щоб почати навчання на початку серпня або середині.