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Як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році: важливі умови

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П'ятниця 24 червня 2022 15:53
Як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році: важливі умови Фото: у школах України готуються до початку нового навчального року (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В українських школах новий навчальний рік планують розпочати традиційно з 1 вересня, і учні зможуть повернутися за парти, якщо це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.

Про це 24 червня розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в ході брифінгу.

Як готують школи до початку навчального року

Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:

  • фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;
  • до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені та позначені шляхи евакуації;
  • у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;
  • у школах створюються запаси води і медикаментів;
  • проводяться тренування по діях в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть змінити дату початку нового навчального року у школах і вишах в умовах воєнного стану.

Нещодавно голова МОН України Сергій Шкарлет пояснив, коли учні та студенти можуть піти на навчання, і додав, що міністерство може дати дозвіл в рамках автономії для керівників профтехучилищ і вишів, щоб почати навчання на початку серпня або середині.

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