Сколько стоит собрать ребенка в первый класс: список необходимого и цены
По заявлению МОН, в учебном году 2022-2023 дети сядут за парты с 1 сентября в регионах, где ситуация будет позволять. Проанализировав средние цены на рынке, мы составили список вещей для ученика первого класса.
Какие нужны вещи и сколько они стоят - читайте в нашем материале Styler ниже.
Просмотрев цены на крупнейшем украинском маркетплейсі Rozetka.ua, мы указали среднюю стоимость необходимых вещей.
Список вещей актуален для учебного года 2022-2023, ведь получен от администрации одной из столичных школ.
Отметим, что в НУШ (новой украинской школе) форму дети не носят, однако по пожеланию администрации надо иметь "деловой вид", а ранец не нужно брать слишком большой, ведь большинство учебников хранится в классе.
Список вещей для первоклассника и актуальные цены
- Школьная форма: брюки - 1200 за 2 пары, рубашка или гольф - 800 грн за 2 шт., пиджак - 800 грн, обувь - 1300 грн за пару. Всего - 4100
- Портфель-ранец - 1000 грн
- Спортивная форма: брюки и кофта - 700 грн, футболка - 400 грн за 2 шт. Всего - 1100 грн
- Спортивная обувь (кеды или кроссовки - 1 пара) - 800 грн
- Сменная обувь (удобные туфли или мокасины - 1 пара) - 400 грн
- Альбом и краски (гуашь или медовые акварели) - 70 грн
- Кисточки для рисования (2-3 шт.) - 25 грн
- Стакан-непроливайка - 15 грн
- Цветные карандаши и фломастеры - упаковка по 24 шт. В сумме - 280 грн
- Цветная бумага, цветной картон - всего 110 грн
- Ножницы с закругленными кончиками - 50 грн
- Клей ПВА и клей-карандаш - 45 грн
- Пластилин (не восковой), дощечка со стеками - 110 грн
- Папка для трудового обучения - 85 грн
- Тетради на 12 листов (10 в косую, 10 в клетку) - 160 грн
- Палочки для счета (пластмассовые) - 160 грн
- Обертки для учебников и тетрадей, 20 шт. - 65 грн
- Папка для тетрадей - 35 грн
- Пенал (2 ручки, простой карандаш мягкий, линейка деревянная - 15 см, резинка) - 40 грн
Всего - 8650 грн.
Конечно, чтобы сэкономить, можно поискать вещи в магазинах стоковой одежды, сайтах размещения объявлений и так далее.
Советуем начать с закупки из канцелярии, а с одеждой не спешить. Ведь никто на 100% не может гарантировать, что обучение с 1-го сентября будет в учебных заведениях.
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