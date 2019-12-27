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На скільки насправді зростуть пенсії у 2020 році: озвучені цифри

STYLERЖиття    27.12.2019 - 10:18
На скільки насправді зростуть пенсії у 2020 році: озвучені цифри
Пенсії в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні та їх зростання закладені в Держбюджет на 2020 рік

Пенсія в Україні у 2020 році зросте рівно настільки, наскільки це було закладено в Державному бюджеті на наступний рік. Чому буде дуже складно виконати обіцянки уряду щодо соціальних виплат і комунальних тарифів - в матеріалі Styler.

За словами економічного експерта Олексія Дорошенка зростання пенсій на наступний рік закладено на рівні 5%. І хоча в уряді обіцяють більше, нічого подібного в документах фактично не прописано.

"В Україні зростання пенсій в 2020 році закладено на рівні 5%. Хоча влада обіцяє більше, але це малоймовірно, так як нічого не прописано на цей рахунок в документах", - вважає експерт.

Збільшити фактичну пенсію зможе зниження тарифів на опалення на третину вже в платіжках за грудень, яке анонсував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Але економіст Олексій Дорошенко вважає, що ці цифри нереальні, максимум, на який може найближчим часом знизитися комуналка, це 10%.

"Якщо оплата на комунальні послуги буде знижена, то пенсіонерам стане жити легше. Знизити на 50 або 30% комунальні тарифи в країні не реалістично", - сказав Дорошенко.

Варто відзначити, що нещодавно президент Зеленський анонсував нову соціальну програму - пенсіонерам категорії 80+ будуть доплачувати від 400 до 1100 гривень щомісяця. І на ці цілі вже закладено 13 млн гривень.

Крім того, у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає збільшення мінімальної пенсії в два рази.

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