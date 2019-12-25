Половина українців не зможе оформити пенсію: з чим це пов'язано

Пенсії в Україні невдовзі можна буде оформити лише при наявності великого страхового стажу
Пенсії в Україні з 2018 року нараховуються відповідно до пенсійної реформи, яка передбачає поетапне збільшення вимог до страхового стажу. Така реформа буде діяти до 2028 року, і в Мінсоцполітики кажуть, що до цього періоду необхідний стаж зможе напрацювати лише половина українців пенсійного віку. Як будуть змінюватися вимоги до стажу, і що робити в разі його нестачі - у матеріалі Styler.
Варто відзначити, що до 2018 року достатньо було 15 років страхового стажу (той, за який щомісяця йдуть страхові внески в ПФУ з зарплати). Стаж, набутий до 2004 року, прирівнюється до страхового, його можна підтвердити записом в трудовій або довідкою з роботи (держархіву, якщо підприємство ліквідували). При цьому при підтвердженні не тільки стажу, але і зарплати до 1 липня 2000 року, довідка обов'язкова.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що до 2028 році піти на пенсію в 60 років зможе тільки 45% українців. Таким чином збільшиться кількість людей пенсійного віку, які не отримують пенсії.
У 2020-му році для отримання пенсії з 60-ти років потрібно буде мати, як мінімум 27 років стажу. Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу складуть від 17 до 27 років, а в 65 років можна оформити пенсію при стажі від 15 років.
Нижче представлена таблиця зростання страхового стажу для українців пенсійного віку.
Вимоги до страхового стажу для отримання пенсії (фото: deltafinance.com.ua)
Літнім людям, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.
Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування з держорганами податкової служби.
На основі документа визначається той відрізок часу, за який заявник хоче сплатити внески, а також період, протягом якого вони будуть сплачені. За період після 2004 року плата складе 1039,06 грн в місяць (22 % від мінімальної зарплати з 1 січня 2020 року). А для покупки стажу після 2004 року сума подвоюється, і в 2020 році один місяць стажу обійдеться вже у 2 078,12 грн.