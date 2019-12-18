Пенсіонери в Україні отримають підвищені пенсії: озвучені цифри

Пенсії в Україні після перерахунку в грудні будуть підвищені завдяки зміні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсіонери вже почали отримувати надбавку до пенсій, причому для когось вона склала менше 100 грн, а комусь додали більше 700 гривень. На скільки підвищили пенсії в грудні - в матеріалі Styler.

В Україні близько 12 млн пенсіонерів, і лише 18 тисяч отримають понад 700 тисяч гривень, від 100 до 300 грн з грудня будуть отримувати 145,9 тисяч українців, які досягли пенсійного віку.

29,3 тисячі українців отримають надбавку від 300 до 500 тисяч гривень, а від 500 до 700 тисяч стануть доплачувати категорії, чисельність якої становить 7 тисяч.

Найбільша група пенсіонерів, близько 5,6 млн осіб, отримають незначне збільшення - до 100 грн.

Нагадаємо, що у новоприйнятому Бюджеті 2020 закладено таке підвищення мінімальних пенсій. Після підняття в грудні 2019 на 74 грн до 1638 грн, наступний автоматичний перерахунок відбудеться 1 липня 2020 року - знову на 74 гривні (до 1712 грн), а в грудні очікується підвищення на 57 грн (до 1769 грн).

Варто відзначити, що президент Зеленський анонсував доплати пенсіонерам старше 80-ти років. Вони в 2020-му році можуть отримати надбавку від 400 до 1100 грн і на ці потреби закладено 13 млрд грн. Крім того, подібні надбавки плануються і для категорій 75+ і 70+.

Також у Верховній Раді 12 грудня зареєстрували законопроект, який передбачає підвищення мінімальної пенсії в два рази від суми 1638 грн. Якщо його приймуть, то з 1 червня 2020 року "мінімалка" становитиме 3276 гривень.