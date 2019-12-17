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Пенсії в Україні: які категорії можуть отримати істотну надбавку

STYLERЖиття    17.12.2019 - 12:50
Пенсії в Україні: які категорії можуть отримати істотну надбавку
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні можуть додатково отримувати деякі категорії громадян

Пенсії в Україні після смерті годувальника можуть отримувати деякі категорії громадян. У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на отримання таких виплат, та на який термін вони нараховуються.

У деяких випадках пенсію призначають непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника. На таку допомогу мають право претендувати ті, хто був на повному утриманні померлого члена сім'ї, отримував від нього постійну допомогу, яка була основним засобом до існування.

Хто має право на такі виплати:

  • один з подружжя, батько, мати, якщо у них є інвалідність або вони досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж;
  • діти померлого годувальника - до 18-ти років або більше, якщо у них є інвалідність (якщо вони стали такими до досягнення 18-ти років);
  • діти, що навчаються на денній формі у ПТУ, ВНЗ і так далі до кінця навчання, але не пізніше досягнення ними 23-х років;
  • діти-сироти до досягнення 23 років незалежно від того, вони навчаються чи ні;
  • один з батьків, брат/сестра, бабуся/дідусь померлого годувальника, якщо вони непрацевлаштовані і доглядають за дитиною або дітьми годувальника до досягнення ними 8 років.

Розмір пенсії після втрати годувальника

Сума виплат у разі втрати годувальника дорівнює половині пенсії за віком померлого (для одного непрацездатного), повно пенсії за віком для двох або більше непрацездатних осіб.

На який період призначається пенсія

Пенсія по втраті годувальника призначається на весь період, поки член сім'ї вважається непрацездатним (за віком або за станом здоров'я).

Члени сім'ї, які досягли пенсійного віку, можуть отримувати таку пенсію довічно.

Варто зазначити, що пенсія на двох і більше членів сім'ї призначається загальна, але якщо один з одержувачів виплат захоче окремо отримувати частку, то він повинен оформити відповідне звернення в ПФУ.

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