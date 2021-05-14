ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скільки будемо відпочивати у червні: список вихідних і святкових днів

Новость на русском →
П'ятниця 14 травня 2021 19:00
Скільки будемо відпочивати у червні: список вихідних і святкових днів Колаж РБК-Україна: названі вихідні дні у червні 2021 в Україні
Автор: Дмитрий Войналович

Червень 2021 в Україні подарує додаткові вихідні дні. Це пов'язано з тим, що у перший літній місяць українці відзначатимуть два великі свята - Трійцю і День Конституції.

Про те, коли саме будуть довгі вихідні, та скільки загалом будемо відпочивати у червні - читайте в нашому матеріалі нижче.

Коли Трійця і День Конституції України

Цього року День Святої Трійці святкується у неділю, 20 червня.

Таким чином, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України понеділок, 21 червня, також буде неробочим.

Тож на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

День Конституції традиційно святкуватиметься 28 червня. 2021 року це велике державне свято випадає на понеділок - по всій країні цей день буде офіційним вихідним.

Тому наприкінці місяця українці також відпочиватимуть три дні поспіль - 26, 27 і 28 червня.

Таким чином, у червні буде десять офіційних вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 і 28 червня.

Які ще великі свята у червні 2021?

Наступного місяця українці відзначатимуть ще кілька великих свят. Зокрема, і церковних. Наприклад, 10 червня православні святкуватимуть Вознесіння Господнє. 29 червня - День Святих Апостолів Петра й Павла у католиків.

Окрім того, варто виділити й такі професійні свята:

  • 6 червня - День журналіста
  • 20 червня - День медичного працівника
  • 23 червня - День державної служби України

А ще не забуваймо, що 1 червня - День захисту дітей, 9 червня - Міжнародний день друзів, 22 червня - День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні, а 27 червня - День молоді.

Читайте також про те, хто і коли святкуватиме День ангела у червні 2021 року, та які імена можна дати хлопчику і дівчинці, народженим у перший літній місяць.

Раніше ми писали, коли святкуватимуть Великдень 2022 православні та католики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Праздники выходные
LITE
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)
Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)