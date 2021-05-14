Скільки будемо відпочивати у червні: список вихідних і святкових днів

Червень 2021 в Україні подарує додаткові вихідні дні. Це пов'язано з тим, що у перший літній місяць українці відзначатимуть два великі свята - Трійцю і День Конституції.

Про те, коли саме будуть довгі вихідні, та скільки загалом будемо відпочивати у червні - читайте в нашому матеріалі нижче .

Коли Трійця і День Конституції України

Цього року День Святої Трійці святкується у неділю, 20 червня.

Таким чином, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України понеділок, 21 червня, також буде неробочим.

Тож на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

День Конституції традиційно святкуватиметься 28 червня. 2021 року це велике державне свято випадає на понеділок - по всій країні цей день буде офіційним вихідним.

Тому наприкінці місяця українці також відпочиватимуть три дні поспіль - 26, 27 і 28 червня.

Таким чином, у червні буде десять офіційних вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 і 28 червня.

Які ще великі свята у червні 2021?

Наступного місяця українці відзначатимуть ще кілька великих свят. Зокрема, і церковних. Наприклад, 10 червня православні святкуватимуть Вознесіння Господнє. 29 червня - День Святих Апостолів Петра й Павла у католиків.

Окрім того, варто виділити й такі професійні свята:

6 червня - День журналіста

20 червня - День медичного працівника

23 червня - День державної служби України

А ще не забуваймо, що 1 червня - День захисту дітей, 9 червня - Міжнародний день друзів, 22 червня - День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні, а 27 червня - День молоді.