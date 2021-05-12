Іменини в червні 2021: хто і коли відзначає День ангела, як називати дітей

Фото: хто і коли святкує День ангела у червні (pixabay.com)

Іменини (День ангела) це особисте свято у православних і католиків. Воно припадає на день, у який церква відзначає пам'ять однойменного святого. У побуті українці часто іменинами називають також річницю від дня народження.

Хто і коли святкуватиме День ангела у червні 2021 року, які імена можна дати хлопчику і дівчинці, народженим у перший літній місяць, - читайте в матеріалі Styler нижче.

В Україні перенесуть робочі дні: коли і чому Фото: День ангела в червні (pexels.com) Жіночі і чоловічі іменини у червні 2021 1 червня - Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Павло, Сергій

- Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Павло, Сергій 2 червня - Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій

- Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій 3 червня - Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав

- Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав 4 червня - Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків

- Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків 5 червня - Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Федір

- Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Федір 6 червня – Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір

– Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір 7 червня - Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір

- Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір 8 червня - Олександр, Георгій, Давид, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій

- Олександр, Георгій, Давид, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій 9 червня - Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро

- Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро 10 червня - Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро

- Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро 11 червня - Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Марія, Фаїна, Федот

- Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Марія, Фаїна, Федот 12 червня - Василь, Ісаакій, Никанор

- Василь, Ісаакій, Никанор 13 червня - Борис, Христина, Микола, Роман, Філіп

- Борис, Христина, Микола, Роман, Філіп 14 червня - Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита

- Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита 15 червня - Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна

- Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна 16 червня - Панас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан

- Панас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан 17 червня - Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Петро, Софія

- Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Петро, Софія 18 червня - Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір

- Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір 19 червня - Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук’ян, Рафаїл, Сусанна, Текля

- Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук’ян, Рафаїл, Сусанна, Текля 20 червня - Олександр, Ганна, Опанас, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук’ян, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот

- Олександр, Ганна, Опанас, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук’ян, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот 21 червня - Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір

- Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір 22 червня - Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Рафаїл, Текля

- Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Рафаїл, Текля 23 червня - Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій

- Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій 24 червня - Єфрем, Марія

- Єфрем, Марія 25 червня - Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Федір

- Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Федір 26 червня - Килина, Олександр, Олександра, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея

- Килина, Олександр, Олександра, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея 27 червня - Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло

- Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло 28 червня - Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Модест, Семен, Федір

- Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Модест, Семен, Федір 29 червня - Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон

- Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон 30 червня - Діна, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Савелій Додамо, що якщо в церковному календарі зустрічаються кілька днів пам'яті святих з тим же ім'ям, що й у вас, то вашим Днем ангела буде найближчий із цих днів після вашого дня народження вперед по календарю. Цікавий факт про іменини Традиція святкування іменин в Україні відома ще з XVII століття. Зазвичай перед святом сім'я варила пиво і пекла іменинні пироги і короваї. В день самого свята іменинник зі своїми рідними ходив до церкви на службу, замовляв молебень за здоров'я, ставив свічки і молився біля ікони свого небесного покровителя.