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Іменини в червні 2021: хто і коли відзначає День ангела, як називати дітей

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Середа 12 травня 2021 21:00
Іменини в червні 2021: хто і коли відзначає День ангела, як називати дітей Фото: хто і коли святкує День ангела у червні (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Іменини (День ангела) це особисте свято у православних і католиків. Воно припадає на день, у який церква відзначає пам'ять однойменного святого.

У побуті українці часто іменинами називають також річницю від дня народження.

Хто і коли святкуватиме День ангела у червні 2021 року, які імена можна дати хлопчику і дівчинці, народженим у перший літній місяць, - читайте в матеріалі Styler нижче.

Іменини в червні 2021: хто і коли відзначає День ангела, як називати дітей

Фото: День ангела в червні (pexels.com)

Жіночі і чоловічі іменини у червні 2021

  • 1 червня - Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олег, Павло, Сергій
  • 2 червня - Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій
  • 3 червня - Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав
  • 4 червня - Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків
  • 5 червня - Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Афанасій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Федір
  • 6 червня – Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір
  • 7 червня - Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір
  • 8 червня - Олександр, Георгій, Давид, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій
  • 9 червня - Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро
  • 10 червня - Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро
  • 11 червня - Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Марія, Фаїна, Федот
  • 12 червня - Василь, Ісаакій, Никанор
  • 13 червня - Борис, Христина, Микола, Роман, Філіп
  • 14 червня - Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита
  • 15 червня - Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна
  • 16 червня - Панас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан
  • 17 червня - Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Петро, Софія
  • 18 червня - Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір
  • 19 червня - Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук’ян, Рафаїл, Сусанна, Текля
  • 20 червня - Олександр, Ганна, Опанас, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук’ян, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот
  • 21 червня - Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір
  • 22 червня - Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Рафаїл, Текля
  • 23 червня - Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій
  • 24 червня - Єфрем, Марія
  • 25 червня - Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Федір
  • 26 червня - Килина, Олександр, Олександра, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея
  • 27 червня - Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло
  • 28 червня - Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Модест, Семен, Федір
  • 29 червня - Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон
  • 30 червня - Діна, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Савелій

Додамо, що якщо в церковному календарі зустрічаються кілька днів пам'яті святих з тим же ім'ям, що й у вас, то вашим Днем ангела буде найближчий із цих днів після вашого дня народження вперед по календарю.

Цікавий факт про іменини

Традиція святкування іменин в Україні відома ще з XVII століття.

Зазвичай перед святом сім'я варила пиво і пекла іменинні пироги і короваї. В день самого свята іменинник зі своїми рідними ходив до церкви на службу, замовляв молебень за здоров'я, ставив свічки і молився біля ікони свого небесного покровителя.

Читайте також про те, коли святкуватимуть Великдень 2022 православні та католики.

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