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В Україні перенесуть робочі дні: коли і чому

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 10:11
В Україні перенесуть робочі дні: коли і чому В Україні перенесуть робочі дні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Робочі дні в Україні у 2021 році будуть перенесені ще два рази. Це пов'язано з державними святами - Днем Незалежності та Днем захисника України.

Таке рішення прийняли в Кабінеті Міністрів і опублікували розпорядження про перенесення свят у 2021 році.

Рішення про перенесення свят приймається з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності 24 серпня та Дня захисника України 14 жовтня.

Керівникам організацій (крім Пенсійного фонду, АТ "Укрпошта", Державної скарбниці та банківських установ) для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними у суботу та неділю, пропонується перенести у 2021 році робочі дні з:

  • з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня
  • з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня

Таким чином українці зможуть відпочити на День Незалежності чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня (з суботи до середи). І в жовтні отримають ще один тривалий уїк-енд - 14, 15, 16 і 17 жовтня (з четверга до понеділка).

Варто відзначити, що в травні українці отримають більше вихідних у зв'язку зі святкуванням Дня праці, Великоднем і Днем Перемоги над нацизмом.

Повний календар свят у травні і які дні стануть додатковими вихідними – читайте в нашому матеріалі.

А також ми розповідали про те, як працюватимуть банки в Україні на Великдень та травневі свята.

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