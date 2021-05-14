Сколько будем отдыхать в июне: список выходных и праздничных дней

Июнь 2021 в Украине подарит дополнительные выходные дни. Это связано с тем, что в первый летний месяц украинцы будут отмечать два больших праздника - Троицу и День Конституции.

О том, когда именно будут длинные выходные, и сколько в целом будем отдыхать в июне - читайте в нашем материале ниже .

Когда Троица и День Конституции Украины

В этом году День Святой Троицы празднуется в воскресенье, 20 июня.

Таким образом, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины понедельник, 21 июня, также будет нерабочим.

Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

День Конституции традиционно будет праздноваться 28 июня. В 2021 году этот большой государственный праздник выпадает на понедельник - по всей стране этот день будет официальным выходным.

Поэтому в конце месяца украинцы также будут отдыхать три дня подряд - 26, 27 и 28 июня.

Таким образом, в июне будет десять официальных выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 июня.

Какие еще большие праздники в июне 2021?

В следующем месяце украинцы будут отмечать еще несколько больших праздников. В частности, и церковных. Например, 10 июня православные будут праздновать Вознесение Господне. 29 июня - День Святых Апостолов Петра и Павла у католиков.

Кроме того, стоит выделить и такие профессиональные праздники:

6 июня - День журналиста

20 июня - День медицинского работника

23 июня - День государственной службы Украины

А еще не забываем, что 1 июня - День защиты детей, 9 июня - Международный день друзей, 22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине, а 27 июня - День молодежи.