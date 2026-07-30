Украина стала атаковать энергетику РФ по-особому, - FT

Украина изменила подход к дальнобойным ударам по энергетической инфраструктуре России, сосредоточившись на поражении ключевых компонентов, восстановление которых требует значительного времени. Такая тактика должна усилить долгосрочный эффект атак и увеличить расходы РФ по ремонту поврежденных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, украинские силы все чаще наносят удары не по резервуарам для хранения горючего или отдельным зданиям, а по критически важным элементам нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов. Речь идет об оборудовании, без которого предприятия не могут работать, а его замена является сложной и длительной.

По словам украинских военных, операторов дальнобойных беспилотников и экспертов энергетической отрасли, такой подход призван обеспечить более продолжительный эффект от атак.

"Украина будет продолжать оказывать ударное и технологическое давление на Россию всеми возможными средствами. Мы должны масштабировать то, что уже доказывает свою эффективность", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Как выбирают цели для ударов

Издание отмечает, что перед проведением операций операторы беспилотников консультируются инженерами и профильными экспертами. Они помогают определить трубопроводы, узлы соединения и другие компоненты, выход из строя которых больше повлияет на работу предприятия.

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк объяснил, что украинская сторона анализирует российскую энергетическую систему как единую взаимосвязанную сеть.

"Мы рассматриваем Россию как систему. Понимание этой системы позволяет нам определить критические точки, где влияние будет гораздо более значительным", - сказал он.

Повторные атаки должны усложнить ремонт

По информации FT, украинские подразделения также начали повторно атаковать те же критически важные элементы еще до завершения их ремонта. По словам собеседников, это позволяет не допустить быстрого возобновления работы энергетических объектов.

Такой подход подтверждается не только источниками журналистов FT, но и проведённым изданием анализом спутниковых снимков.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что удары по энергетической инфраструктуре являются частью более широкой стратегии, направленной на сокращение ресурсов, используемых Россией для ведения войны.

"Цель ясна: перекрыть источники финансирования войны Путина и военно-промышленный комплекс, поставляющий оружие оккупационной армии", - подчеркнул он.

Какую роль играют разведывательные данные союзников

По словам украинских чиновников, более точному выбору целей также способствуют разведывательные данные, полученные от США и Франции.

Эта информация помогает определять расположение российских систем противовоздушной обороны и маршруты, по которым дальнобойные беспилотники могут проникать вглубь территории России.