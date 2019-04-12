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В Україні з'явиться нове державне свято: що відомо

STYLERЖиття    12.04.2019 - 07:19
В Україні з'явиться нове державне свято: що відомо
В Україні з'явиться свято - День свободи совісті і віросповідання (колаж: РБК-Україна)

Нове державне свято буде відзначено у календарі "червоним"

В Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою. Про це повідомив Володимир В'ятрович на прес-конференції в "Укрінформ".

Відомо, що червоний день календаря буде називатися День свободи совісті та віросповідання. Впровадження свята ініціювала Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань.

В'ятрович пояснив, що комуністичний режим переслідував українців не тільки за національною чи соціальною ознакою. Репресивна політика проводилася і проти віруючих. При чому жертвами режиму були всі віросповідання - православ'я, протестантизм, мусульманство та інші.

За словами голови Українського інституту національної пам'яті, саме тому українцям необхідний День свободи совісті та віросповідання, щоб показати, що демократичні принципи в нашій країні перемогли.

В Україні з'явиться нове державне свято: що відомо

В Україні з'явиться свято - День свободи совісті і віросповідання (Володимир В'ятрович, фото: РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явиться ще одне свято - День програміста, який запропонували відзначати 13 вересня.

До речі, у квітні 2019 року українці матимуть багато вихідних, оскільки в цьому місяці країна буде святкувати Великдень, що також збігається з травневими святами.

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