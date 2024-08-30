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Klavdia Petrivna наконец-то сняла маску и шляпу: как выглядит инкогнито-певица (видео)

Пятница 30 августа 2024 20:48
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Klavdia Petrivna наконец-то сняла маску и шляпу: как выглядит инкогнито-певица (видео) Клавдия Петривна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Иванна Пашкевич

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna, 30 августа, во время первого сольного концерта во Дворце Спорта показалась без маски на лице и шляпы на голове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МУЗВАР.

Klavdia Petrivna сняла маску и шляпу

Артистка предстала перед зрителями в белом костюме с распущенными волосами, завершив образ очками с декоративными элементами.

И хотя лично Klavdia Petrivna не называла на концерте свое настоящее имя, стало очевидно, что за маской все это время скрывалась молодая львовянка Соломия Опришко.

Ранее фаны предполагали, что исполнительница впервые раскроет свою личность не во время своего сольного концерта в столичном Дворце Спорта, а 1 сентября, когда на киевской сцене Origin Stage состоятся эксклюзивные съемки пилотного эпизода YouTube-проекта ORIGIN SHOW.

На сайте продажи билетов отмечено, что это "событие для тех, кто любит открывать новое раньше других".

Вероятно, именно в этот день инкогнито-певица расскажет немного больше о себе, и наконец рассекретит свое настоящее имя.

Ранее известная актриса повторила образ Klavdia Petrivna.

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