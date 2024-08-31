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Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицо

Суббота 31 августа 2024 22:27
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Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицо Klavdia Petrivna (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Любовь Блажко

Вслед за первым сольным концертом, самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna отыграла и второй, также состоявшийся в столичном Дворце спорта. На этом мероприятии артистка решила полностью показать лицо, сняв даже очки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом подробнее.

Klavdia Petrivna полностью показала лицо

Так, исполнительница отказалась от своего традиционного амплуа, которое в том числе состояло из шляпы и маски, чтобы оставаться инкогнито. Она вышла на сцену в белом наряде. На ее лице можно увидеть яркий макияж, а также объемно уложенные волосы.

Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, как считают слушатели, позаимствовала свой псевдоним из романа "Записки кирпатого Мефістофеля" от украинского писателя Владимира Винниченко.

Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицоБез очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицо

Артистка перестала скрывать лицо (скриншоты)

К слову, на своем первом сольном концерте певица сделала эмоциональное заявление и отметила, что пора им с поклонниками познакомиться "без масок, шляп и украшений".

"Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких раздумий, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", - произнесла со сцены звезда.

Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицоБез очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицоФанаты дождались этого момента и увидели лицо артистки, которая долгое время оставалась инкогнито (скриншоты)

Это были первые сольные выступления исполнительницы за время ее карьеры. Весь этот период, пока она не раскрыла свое лицо и не представила себя публике, фаны только сплетничали и пытались угадать, кто же прячется за маской.

Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицоБез очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицоИсполнительница начинала выступления в обычном амплуа (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Поэтому в сети даже возникали острые комментарии, а Владимир Дантес недавно записал возмутительное заявление, в котором призвал уважать труд артиста и не пытаться разгадать его тайны, пока он сам не захочет их раскрыть.

Полный комментарий музыканта - читайте здесь.

Тем временем Полякова призналась, сколько тысяч долларов стоит ее "лук".

Также недавно Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле "ню".

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