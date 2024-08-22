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Так сколько же надо пить воды? Тренер ответил на самый популярный вопрос

Четверг 22 августа 2024 09:23
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Так сколько же надо пить воды? Тренер ответил на самый популярный вопрос Фото: Тренер рассказал, сколько нужно пить воды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Вода - это прозрачная жидкость, являющаяся основой жизни на Земле. Она состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода (H₂O). Вода встречается в трех состояниях: жидком, твердом (лед) и газообразном (водяной пар). Она необходима для всех форм жизни и играет важную роль во многих естественных процессах, таких как фотосинтез, клеточное дыхание и регулировка температуры.

Сколько нужно пить воды при похудении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Что думает тренер о количестве воды

По словам эксперта, в учебниках по биохимии указано, что человек теряет 2,5 литра воды, поэтому он должен восполнить недостаток.

"Давайте подумаем, из каких источников мы эту воду получим. Где-то около 300 грамм воды образуется в организме в результате биохимических процессов, в частности, когда сжигается глюкоза", - сказал Виктор.

Он подчеркнул, что сам организм образует воду. Еще 700 г воды мы получаем с продуктами питания. К примеру, овощи и фрукты содержат очень много воды.

"Огурец – это почти вода, арбуз тоже относится сюда, супы – это вода, также 700 мл мы получаем с чаем, молоком, напитками", - сказал Мандзяк.

Тренер подытожил, что вам не нужно пить 2 или 3 литра воды, а вам необходимо пить столько, сколько вам хочется.

Напомним, до этого тренер Мандзяк объяснил, как правильно рассчитать "нормальный" вес.

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