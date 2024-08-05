Тренер Мандзяк объяснил, как правильно рассчитать "нормальный" вес
Многие худеющие люди хотят знать, какой же вес считается нормальным для человека.
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Сколько "нормально" весить
По словам тренера, нет никакой нормы нормального веса человека.
"Мы все разные. У кого-то от природы тело мускулистое и он может весить достаточно много, не имея рисков для здоровья", - сказал Виктор.
Эксперт сообщил, что имеет значение не масса тела, а количество жира в организме, а точнее его локализация. Важно, чтобы жир не скапливался на животе. Это можно просто замерить сантиметровой лентой.
У мужчины, например, талия не должна быть больше половины роста. У женщин - так же.
"У мужчины не более 93 сантиметров в обхвате талии, а для женщины не более 80 сантиметров", - сообщил Мандзяк.
По его словам, вы можете весить 55 килограммов, но у вас может быть повышение рисков для здоровья путем немалого количества жира в организме.
Виктор сказал, что тонкие ручки и ножки и круглый живот - это фенотип человека 21 века.
Напомним, что диетолог назвал простую привычку, которая заставляет вас переедать и толстеть очень быстро.
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