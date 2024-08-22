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То ж скільки треба пити води? Тренер відповів на найпопулярніше питання

Четвер 22 серпня 2024 09:23
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То ж скільки треба пити води? Тренер відповів на найпопулярніше питання Фото: Тренер розповів, скільки треба пити води (freepik.com)На
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Вода - це прозора рідина, що є основою життя на Землі. Вона складається з двох атомів водню та одного атома кисню (H₂O). Вода зустрічається в трьох станах: рідкому, твердому (лід) та газоподібному (водяна пара). Вона необхідна для всіх форм життя і відіграє важливу роль у багатьох природних процесах, таких як фотосинтез, клітинне дихання та регулювання температури.

Скільки треба пити води при схудненні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що думає тренер про кількість води

За словами експерта, в підручниках з біоїхімії вказано, що людина втрачає 2,5 літра води, тож вона має поповнити нестачу.

"Давайте подумаємо, з яких джерел ми цю воду отримаємо. Десь близько 300 грамів води утворюється в організмі в результаті біохімічних процесів, зокрема, коли спалюється глюкоза", - сказав Віктор.

Він наголосив, що сам організм утворює воду. Ще 700 грамів води ми отримуємо з продуктами харчування. Наприклад, овочі та фрукти містять дуже багато води.

"Огірок - це майже вода, кавун теж відноситься сюди, супи - це вода, також 700 мл ми отримуємо з чаєм, молоком, напоями", - сказав Мандзяк.

Тренер підсумував, що вам не треба пити 2 чи 3 літри води, а вам необхідно пити стільки, скільки вам хочеться.

Нагадаємо, до цього тренер Мандзяк пояснив, як правильно розрахувати "нормальну" вагу.

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