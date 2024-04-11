Сколько можно хранить яйца в холодильнике, на балконе и в кладовой

Яйца - очень полезный для здоровья продукт, без которого трудно представить один из самых простых завтраков или большинство выпечки. А чем ближе к Пасхе, тем чаще возникает вопрос о том, как долго можно хранить вареные яйца, которые обязательно останутся после празднования. Ведь сырые и вареные яйца, как и все продукты, имеют ограниченный срок хранения.

Как долго можно хранить сырые яйца

Сырые яйца могут храниться как в холодильнике, так и при комнатной температуре - однако, конечно, сроки хранения будут отличаться.

Например, при температуре 0-5 градусов (обычная температура для холодильника, кладовой или балкона зимой) яйца могут храниться до 60 дней. Однако оптимальная продолжительность хранения - 28 дней от даты, указанной на упаковке.

А при комнатной температуре, если температура составляет до 20 градусов - до 14 дней. Однако Министерство здравоохранения США не рекомендует хранить яйца в таких условиях дольше 2 часов и отмечает, что лучшее место для хранения яиц - холодильник. И, конечно, категорически нельзя хранить яйца на балконе в жару - это приведет к быстрой порче.

Кроме того, срок хранения сырых яиц зависит от различных факторов, таких как:

Свежесть яиц - воздух, который накапливается внутри яйца, приводит к порче. Поэтому необходимо обращать внимание на дату фасовки.

Температура и влажность места хранения - хотя в холодильнике температура может быть до 10 градусов, оптимальной температурой для хранения яиц является 0-5 градусов, чем выше температура - тем короче срок хранения.

Обработка скорлупы - как это ни странно, но мытые сырые яйца сохраняются меньше времени, ведь мытье убирает защитную флору.

Такие яйца, если их сразу обсушили бумажными салфетками, могут храниться менее 2 недель в холодильнике, при комнатной температуре их хранить не следует.

Тип яиц - столовые яйца, с маркировкой "С" могут храниться до 60, а то и до 90 дней (при температуре от -2 до 0 градусов - однако в домашних условиях не следует хранить их дольше 60 дней). Диетические яйца, с маркировкой "Д", после 7 дней хранения, теряют полезные свойства.

Состояние скорлупы - яйца с треснувшей скорлупой, при условии, если они свежие и не испорченные, лучше всего приготовить сразу или, если есть сомнения в качестве - выбросить.

Место хранения в холодильнике - несмотря на то, что в дверце холодильника часто делают подставки для яиц, это - не лучшее место хранения из-за постоянного изменения температуры при открывании устройства.

Поэтому лучше хранить яйца на полке, в картонной магазинной коробке и подальше от других продуктов - это поможет предотвратить проникновение бактерий и запахов.

Яйца лучше хранить в магазинной коробке (иллюстрация: Pixabay)

Кроме этого, на срок хранения влияет и то, как именно расположены яйца в коробке: хранение яйца острым концом вниз способствует более длительному хранению - благодаря этому в яйцо попадает меньше воздуха.

Сколько можно хранить вареные яйца

Несмотря на то, что вареные яйца имеют термическую обработку, на длительность их хранения влияют как температура и влажность места хранения, так и метод приготовления.

Например, яйца, сваренные вкрутую, в холодильнике могут храниться до 1 недели - если они в неповрежденной скорлупе. Если они очищены или скорлупа повреждена - лучше съесть их в течение дня.

А вот при комнатной температуре, если яйцо было в скорлупе, которая защищает белок от действия микробов - менее 2 часов.

Сколько можно хранить вареные яйца (иллюстрация: Pixabay)

Яйца, сваренные не вкрутую (с жидким желтком), хотя и могут храниться в холодильнике до 2 дней, рекомендуется съесть как можно быстрее.

Как определить: пропали яйца или нет?

Самый известный признак того, что яйцо испортилось - появление резкого запаха. Кроме этого, сырое яйцо может стать более легким из-за накопления воздуха и, при легком взбалтывании, будет издавать звук.

Один из методов проверки свежести сырого яйца - погрузить его в посуду с водой. Свежее яйцо опустится на дно, а вот испорченное, из-за наличия в нем воздуха - будет плавать на поверхности.

Среди других признаков порчи - появление слизи и изменение цвета белка в вареном яйце до оттенков синего. Испорченное яйцо ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, даже добавлять в выпечку - в лучшем случае, это испортит вкус всего блюда, в худшем - может привести к тяжелым отравлениям.