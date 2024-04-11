Скільки можна зберігати яйця в холодильнику, на балконі та в коморі

Яйця - надзвичайно корисний для здоров'я продукт, без якого складно уявити один з найпростіших сніданків чи більшість випічки. А чим ближче до Великодня, тим частіше виникає питання про те, як довго можна зберігати варені яйця, які неодмінно залишаться після святкування. Адже сирі та варені яйця, як і всі продукти, мають обмежений термін зберігання.

Про те, як довго можна зберігати яйця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як довго можна зберігати сирі яйця

Сирі яйця можуть зберігатися як в холодильнику, так і за кімнатної температури - однак, звісно, терміни зберігання будуть відрізнятися.

Наприклад, за температури 0-5 градусів (звичайна температура для холодильника, комори або балкона взимку) яйця можуть зберігатися до 60 днів. Проте, оптимальна тривалість зберігання - 28 днів від дати, зазначеної на упакуванні.

А при кімнатній температурі, якщо температура становить до 20 градусів - до 14 днів. Однак Міністерство охорони здоров'я США не рекомендує зберігати яйця в таких умовах довше 2 годин і зазначає, що найкраще місце для зберігання яєць - холодильник. І звісно, категорично не можна зберігати яйця на балконі в спеку - це призведе до швидкого псування.

Крім цього, термін зберігання сирих яєць залежить від різноманітних факторів, таких як:

Свіжість яєць - повітря, яке накопичується всередині яйця, призводить до псування. Тож необхідно звертати увагу на дату фасування.

Температура і вологість місця зберігання - хоча в холодильнику температура може бути до 10 градусів, оптимальною температурою для зберігання яєць є 0-5 градусів, чим вища температура - тим коротший термін зберігання.

Обробка шкарлупи - як це не дивно, але миті сирі яйця зберігаються менше часу, адже миття прибирає захисну флору.

Такі яйця, якщо їх одразу обсушили паперовими серветками, можуть зберігатися менше ніж 2 тижні в холодильнику, при кімнатній температурі їх зберігати не варто.

Тип яєць - столові яйця, з маркуванням "С" можуть зберігатися до 60, а то і до 90 днів (за температури від -2 до 0 градусів - однак в домашніх умовах не варто зберігати їх довше 60 днів). Дієтичні яйця, з маркуванням "Д", після 7 днів зберігання, втрачають корисні властивості.

Стан шкарлупи - яйця з тріснутою шкарлупою, за умови, якщо вони свіжі і не зіпсовані, найкраще приготувати одразу або ж, якщо є сумніви щодо якості - викинути.

Місце зберігання в холодильнику - попри те, що в дверцятах холодильника часто роблять підставки для яєць, це - не найкраще місце зберігання через постійну зміну температури при відкриванні пристрою.

Тож краще зберігати яйця на поличці, в картонній магазинній коробці та подалі від інших продуктів - це допоможе запобігти проникненню бактерій та запахів.

Яйця краще зберігати магазинній коробці (ілюстрація: Pixabay)

Крім цього, на термін зберігання впливає і те, як саме розташовані яйця в коробці: зберігання яйця гострим кінцем униз сприяє довшому зберіганню - завдяки цьому в яйце потрапляє менше повітря.

Скільки можна зберігати варені яйця

Попри те, що варені яйця мають термічну обробку, на тривалість їхнього зберігання впливають температура і вологість місця зберігання, так і метод приготування.

Наприклад, яйця, зварені круто, в холодильнику можуть зберігатися до 1 тижня - якщо вони в непошкодженій шкарлупі. Якщо вони очищені або ж шкарлупа пошкоджена - краще з’їсти їх впродовж дня.

А от при кімнатній температурі, якщо яйце було в шкарлупі, яка захищає білок від дії мікробів - менш ніж 2 години.

Скільки можна зберігати варені яйця (ілюстрація: Pixabay)

Яйця, зварені не круто (з рідким жовтком), хоча і можуть зберігатися в холодильнику до 2 днів, рекомендується з’їсти якнайшвидше.

Як визначити: зіпсувалися яйця чи ні?

Найвідоміша ознака того, що яйце зіпсувалося - поява різкого запаху. Крім цього, сире яйце може стати більш легким через накопичення повітря і, при легкому збовтуванні, видаватиме звук.

Один з методів перевірки свіжості сирого яйця - занурити його у посуд з водою. Свіже яйце опуститься на дно, а от зіпсоване, через наявність в ньому повітря - плаватиме на поверхні.

Серед інших ознак псування - поява слизу та зміна кольору білка у вареному яйці до відтінків синього. Зіпсоване яйце в жодному разі не можна вживати в їжу, навіть додавати у випічку - в кращому випадку, це зіпсує смак всієї страви, в гіршому - може призвести до важких отруєнь.