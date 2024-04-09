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Сколько хранить плов, чтобы не навредить здоровью

Вторник 09 апреля 2024 07:45
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Сколько хранить плов, чтобы не навредить здоровью Сколько можно хранить плов (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Обычно такое аппетитное блюдо, как плов, готовят не на одну порцию, а в достаточно большом количестве. Однако часто съесть все сразу не удается - и сохранить плов помогает холодильник.

О том, как долго можно хранить плов и не отравиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Zberihannya .

Сколько хранить плов

Продолжительность хранения плова зависит от таких условий как температура, влажность места, где содержится продукт, а также герметичность, стерильность и материал посуды, в которой хранится блюдо.

Например, в морозильной камере плов, в герметичной упаковке, может пробыть до 3 месяцев - однако при условии, что плов для замораживания свеж и был в холодильнике до 1 суток. Кроме того, температура морозильной камеры должна составлять -18 градусов.

В холодильнике плов, согласно общим рекомендациям, может простоять без порчи при температуре до 4 градусов всего 1 день, а уже на второй день начнет портиться морковь - один из ингредиентов плова.

Хотя такие специи как кумин (зира), куркума и горчица, которые добавляют в блюдо, замедляют развитие микроорганизмов, не следует употреблять плов, который хранился дольше рекомендуемого срока - особенно, если есть признаки порчи.

А вот при комнатной температуре максимально вкусным и полезным плов будет только 3-4 часа, после этого в тепле могут начать размножаться бактерии.

Как правильно хранить плов

Для того чтобы плов сохранил свои вкусовые свойства, не навредив здоровью, следует придерживаться рекомендаций по хранению:

  • Хранить плов при рекомендованной температуре в герметичной упаковке или пищевом контейнере.
  • Следует отдать предпочтение специальным контейнерам для хранения продуктов, чем хранить плов в алюминиевой или чугунной посуде.
  • В контейнере не должно быть никаких посторонних предметов, таких как ложки или вилки.
  • Необходимо избегать перепада температуры в холодильнике или в морозилке.
  • Для понимания того, как долго можно хранить плов, лучше поставить на контейнер или упаковку с блюдом маркировки с датой приготовления и замораживания.

Признаки испорченного плова

Употреблять в пищу плов, имеющий внешние признаки порчи, категорически не рекомендуется, ведь это может привести к серьезному пищевому отравлению и расстройству желудка.

К признакам порчи относятся:

  • Изменение цвета - если мясо или морковь стали темнее, а рис потускнел, такой продукт лучше отправить в мусорку.
  • Неприятный запах - несмотря на то, что кратчайший срок хранения имеет морковь, портятся и другие компоненты, так что в испорченном плове будет присутствовать запах гнили.
  • Смена консистенции - в испорченном блюде мясо может стать сухим, или же рис станет похожим на кашу.

Кстати, недавно мы писали о том, как лучше хранить продукты в морозильнике.

Читайте также о том, где лучше хранить сыр.

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