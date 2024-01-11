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Названо лучшее место для хранения лука и чеснока. Плесень им не страшна

Четверг 11 января 2024 10:29
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Названо лучшее место для хранения лука и чеснока. Плесень им не страшна Фото: Где хранить лук, чтобы не плесневел (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Лук и чеснок могут храниться у вас дома несколько месяцев, если вы знаете, куда их положить.

Где лучше всего хранить эти овощи, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Где лучше не хранить луки и чеснок

Когда распаковываете покупки, может возникнуть соблазн просто бросить все овощи на нижнюю полку холодильника, но это одно из худших мест для хранения лука и чеснока.

Эти овощи станут мягкими при хранении в холодильнике, так как там слишком холодно и влажно. Если овощи впитают слишком много влаги, они быстро станут слишком мягкими или даже заплесневеют.

Где лучше всего хранить эти овощи

Для достижения наилучших результатов лук и чеснок следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении кухни, где они сохранятся от трех до шести месяцев.

Эксперт по кулинарии Моника Матени рассказала, как начала хранить лук, чеснок и лук-шалот. По ее словам, эти овощи нужно просто положить в старый бумажный пакет с отверстиями или дырочками.

Названо лучшее место для хранения лука и чеснока. Плесень им не страшнаВот как нужно хранить лук и чеснок в бумажном пакете (Скриншот)

Судя по всему, перфорированные бумажные пакеты обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха для сохранения этих овощей в течение длительного периода времени.

Чтобы правильно хранить лук и чеснок, вам понадобится коричневый бумажный пакет, дырокол, маркер и скрепки.

Убедитесь, что лук и чеснок твердые и без пятен, так как они, скорее всего, будут более свежими.

Для начала сложите бумажный пакет и проделайте отверстия по краю. Сложите пакет вдоль пополам, проткните по одному краю, а потом по другому.

Наполните пакет наполовину луком и луком. Подпишите его маркером, а затем используйте скрепки сверху, чтобы закрепить его на месте.

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