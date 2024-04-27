Сколько можно хранить масло, чтобы оно долго не портилось

Может ли масло портиться

Поскольку сливочное масло имеет достаточно высокое содержание жира и относительно низкое содержание воды, оно менее подвержено размножению бактерий, чем другие виды молочных продуктов.

К тому же считается, что если сливочное масло посолено, это снижает содержание воды и делает среду еще более неблагоприятной для бактерий.

Процент жира в масле, по которому продукт классифицируют на разные виды (как бутербродное, селянское, экстра и т.п.), влияет и на срок хранения - чем он больше, тем дольше может сохраняться продукт.

Хотя состав сливочного масла препятствует размножению бактерий даже при комнатной температуре, воздействие света, тепла и кислорода может повлечь за собой прогоркание - и, в конце концов, порчу.

Порча масла имеет следующие признаки:

отсутствие запаха, или же неприятный или кислый "аромат";

изменение цвета или текстуры;

появление нехарактерного горького вкуса;

появление плесени или плесени.

Несмотря на то, что после указанного срока хранения масло не обязательно сразу испортится, его вкусовые свойства могут потеряться.

Именно поэтому важно соблюдать условия хранения, обращать внимание на дату производства и не использовать масло с признаками порчи.

Сколько хранить масло в холодильнике

Хранение в холодильнике минимизирует вероятность развития бактерий. Кроме того, охлаждение замедляет процесс окисления.

По государственному стандарту срок хранения масла составляет до 2 месяцев при температуре от -5 до 0 градусов и относительной влажности до 80% - в транспортной таре, для соленого и бутербродного масла.

Селянское сливочное масло и масло сливочное экстра, содержащие больше жира, могут храниться до 3 месяцев при таких условиях. При температуре от -6 до -11 градусов такие виды масла могут сохраняться до 9 месяцев, а вот масло сливочное бутербродное - так же как и при предыдущем режиме - 2 месяца.

Однако следует учитывать, что технология изготовления может отличаться у разных производителей, что влияет не только на состав и вкусовые свойства масла, но и на срок хранения. Поэтому необходимо обращать внимание на рекомендации производителя и соблюдать указанные условия.

Распакованное сливочное масло, которое хранится в холодильнике, лучше употребить в течение 2 недель.

Как лучше хранить масло в холодильнике

Для того чтобы масло не потеряло свои питательные свойства и не испортилось, необходимо избегать действия света, посторонних запахов (ведь масло легко впитывает любые ароматы), перепадов температуры и влажности.

Лучше всего хранить его в упаковке от производителя, ведь ее материал не пропускает свет и запахи. Дополнительно можно завернуть упаковку в пищевую пленку или положить в герметичный контейнер, чтобы дополнительно предотвратить воздействие кислорода.

Кроме того, лучше держать масло не в дверце холодильника - ведь постоянное открывание шкафчика прибора приводит к изменениям температуры - а на полке.

Обязательно стоит обращать внимание на сроки и условия хранения, указанные производителем - ведь их могут указывать не только с учетом состава масла, но и отличий в технологии производства.

Можно ли хранить масло в морозилке

Условия в морозильной камере при температуре -12 до -18 градусов продлевают срок хранения масла.

Однако, если масло сливочное экстра и масло селянское (кроме соленого) могут сохраняться до 12 месяцев - в отличие от бутербродного масла, которое может быть в морозилке до 3 месяцев - такое длительное хранение все же может повлиять на вкусовые свойства.

Как и для хранения в холодильнике, важным фактором является хорошее завертывание во избежание окисления и изменения вкуса.

Сливочное масло следует хранить в оригинальной упаковке, дополнительно положив в герметичный пакет без воздуха или завернув пленкой, обязательно добавив маркировку о дате замораживания.