Сколько можно хранить масло, чтобы оно долго не портилось

Без сливочного масла сложно представить большинство блюд - его используют в выпечке, для бутербродов и как вспомогательный компонент при определенных методах приготовления, например, жарке или отваривании. Но, несмотря на длительный срок хранения, масло не может храниться вечно.
О том, сколько можно хранить масло в холодильнике и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Healthline, EatingWell, Shuba, Bilozgar, ДНАОП.
Поскольку сливочное масло имеет достаточно высокое содержание жира и относительно низкое содержание воды, оно менее подвержено размножению бактерий, чем другие виды молочных продуктов.
К тому же считается, что если сливочное масло посолено, это снижает содержание воды и делает среду еще более неблагоприятной для бактерий.
Процент жира в масле, по которому продукт классифицируют на разные виды (как бутербродное, селянское, экстра и т.п.), влияет и на срок хранения - чем он больше, тем дольше может сохраняться продукт.
Хотя состав сливочного масла препятствует размножению бактерий даже при комнатной температуре, воздействие света, тепла и кислорода может повлечь за собой прогоркание - и, в конце концов, порчу.
Порча масла имеет следующие признаки:
Несмотря на то, что после указанного срока хранения масло не обязательно сразу испортится, его вкусовые свойства могут потеряться.
Именно поэтому важно соблюдать условия хранения, обращать внимание на дату производства и не использовать масло с признаками порчи.
Хранение в холодильнике минимизирует вероятность развития бактерий. Кроме того, охлаждение замедляет процесс окисления.
По государственному стандарту срок хранения масла составляет до 2 месяцев при температуре от -5 до 0 градусов и относительной влажности до 80% - в транспортной таре, для соленого и бутербродного масла.
Селянское сливочное масло и масло сливочное экстра, содержащие больше жира, могут храниться до 3 месяцев при таких условиях. При температуре от -6 до -11 градусов такие виды масла могут сохраняться до 9 месяцев, а вот масло сливочное бутербродное - так же как и при предыдущем режиме - 2 месяца.
Однако следует учитывать, что технология изготовления может отличаться у разных производителей, что влияет не только на состав и вкусовые свойства масла, но и на срок хранения. Поэтому необходимо обращать внимание на рекомендации производителя и соблюдать указанные условия.
Распакованное сливочное масло, которое хранится в холодильнике, лучше употребить в течение 2 недель.
Как лучше хранить масло в холодильнике
Для того чтобы масло не потеряло свои питательные свойства и не испортилось, необходимо избегать действия света, посторонних запахов (ведь масло легко впитывает любые ароматы), перепадов температуры и влажности.
Лучше всего хранить его в упаковке от производителя, ведь ее материал не пропускает свет и запахи. Дополнительно можно завернуть упаковку в пищевую пленку или положить в герметичный контейнер, чтобы дополнительно предотвратить воздействие кислорода.
Кроме того, лучше держать масло не в дверце холодильника - ведь постоянное открывание шкафчика прибора приводит к изменениям температуры - а на полке.
Обязательно стоит обращать внимание на сроки и условия хранения, указанные производителем - ведь их могут указывать не только с учетом состава масла, но и отличий в технологии производства.
Условия в морозильной камере при температуре -12 до -18 градусов продлевают срок хранения масла.
Однако, если масло сливочное экстра и масло селянское (кроме соленого) могут сохраняться до 12 месяцев - в отличие от бутербродного масла, которое может быть в морозилке до 3 месяцев - такое длительное хранение все же может повлиять на вкусовые свойства.
Как и для хранения в холодильнике, важным фактором является хорошее завертывание во избежание окисления и изменения вкуса.
Сливочное масло следует хранить в оригинальной упаковке, дополнительно положив в герметичный пакет без воздуха или завернув пленкой, обязательно добавив маркировку о дате замораживания.
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