Скільки можна зберігати масло, щоб воно довго не псувалося

Чи може масло псуватися

Оскільки вершкове масло має досить високий вміст жиру і відносно низький вміст води, воно менш схильне до розмноження бактерій, ніж інші види молочних продуктів.

До того ж, вважається, що якщо вершкове масло посолене, це знижує вміст води і робить середовище ще більш несприятливим для бактерій.

Відсоток жиру в маслі, за яким продукт класифікують на різні види (як от бутербродне, селянське, екстра тощо), впливає і на термін зберігання - чим він більший, тим довше може зберігатися продукт.

Хоча склад вершкового масла перешкоджає розмноженню бактерій навіть при кімнатній температурі, вплив світла, тепла та кисню може спричинити прогіркнення - і, зрештою, псування.

Псування масла має такі ознаки:

відсутність запаху, або ж неприємний або кислий "аромат";

зміна кольору або текстури;

поява нехарактерного гіркого смаку;

поява цвілі або плісняви.

Попри те, що після зазначеного терміну зберігання масло не обов'язково одразу зіпсується, його смакові властивості можуть втратитися.

Саме тому важлива дотримуватися умов зберігання, звертати увагу на дату виробництва та не вживати масло з ознаками псування.

Скільки зберігати масло в холодильнику

Зберігання в холодильнику мінімізує ймовірність розвитку бактерій. Крім цього, охолодження сповільнює процес окислення.

За державним стандартом термін зберігання масла становить до 2 місяці за температури від -5 до 0 градусів і відносній вологості до 80% - в транспортній тарі, для солоного і бутербродного масла.

Селянське вершкове масло і масло вершкове екстра, які містять більше жиру, можуть зберігатися до 3 місяців за таких умов. При температурі від -6 до -11 градусів такі види масла можуть зберігатися до 9 місяців, а от масло вершкове бутербродне - так само як і при попередньому режимі - 2 місяці.

Однак, слід зважати на те, що технологія виготовлення може відрізнятися у різних виробників, що впливає не лише на склад і смакові властивості масла, а й на термін зберігання. Тож необхідно звертати увагу на рекомендації виробника і дотримуватися зазначених умов.

Розпаковане вершкове масло, яке зберігається в холодильнику, краще вжити протягом 2 тижнів.

Як краще зберігати масло в холодильнику

Для того, щоб масло не втратило свої поживні властивості і не зіпсувалося, необхідно уникати дії світла, сторонніх запахів (адже масло легко вбирає будь-які аромати), перепадів температури та вологості.

Найкраще зберігати його в упаковці від виробника, адже її матеріал не пропускає світла та запахів. Додатково можна загорнути упаковку в харчову плівку або покласти в герметичний контейнер, аби додатково запобігти впливу кисню.

Крім того, краще тримати масло не в дверцятах холодильника - адже постійне відкривання шафки приладу призводить до змін температури - а на поличці.

Неодмінно варто звертати увагу на терміни і умови зберігання, зазначені виробником - адже їх можуть вказувати не лише з урахуванням складу масла, а й відмінностей в технології виробництва.

Чи можна зберігати масло в морозилці

Умови у морозильній камері, за температури -12 до -18 градусів, подовжують термін зберігання масла.

Однак, якщо масло вершкове екстра і масло селянське (окрім солоного) можуть зберігатися до 12 місяців - на відміну від бутербродного масла, яке може бути в морозилці до 3 місяців - таке тривале зберігання все ж може вплинути на смакові властивості.

Як і для зберігання в холодильнику, важливим фактором є гарне загортання, щоб уникнути окислення та зміни смаку.

Вершкове масло слід зберігати в оригінальній упаковці, додатково поклавши в герметичний пакет без повітря, або загорнувши плівкою, обов'язково додавши маркування про дату заморожування.