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Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось

Четверг 11 апреля 2024 07:15
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Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось Сколько хранить курятину в морозильнике (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Заморозить определенное количество курятины - диетического и вкусного мяса с множеством вариантов приготовления - оптимальный вариант для сохранения полезных веществ в продукте. Кроме этого, это экономит время - ведь можно разморозить порцию курицы вместо похода в магазин. Однако даже для такого хранения есть определенные сроки и условия.

О том, как долго можно хранить курятину в морозилке и как это делать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайты Корисні поради", "Веселий дім".

Сколько хранить курицу в морозилке

На срок хранения куриного мяса, как и любого продукта, влияют определенные факторы, а именно:

  • Свежесть курятины: чем свежее мясо, тем дольше оно будет храниться.
  • Термическая обработка: сырая курятина может храниться 3-12 месяцев, вареная - 4-6 месяцев, жареная - до 1 месяца, нагетсы или котлеты - 1-3 месяца.
  • Время предварительного хранения в холодильнике: не стоит замораживать курицу, хранившуюся в холодильнике дольше двух дней.
  • Тип продукта: целая курица может храниться до года, части курицы (филе, голени, крылышки) - до 9 месяцев, свежий куриный фарш - 3-4 месяца.
  • Тип и герметичность упаковки: в магазинной пластиковой упаковке не следует хранить курятину дольше 1 месяца.
  • Температура в морозильной камере: оптимальная температура - от -18 до -24 градусов, чем выше температура - тем короче срок хранения.

Важно отметить, что чем дольше курятина хранится в морозильнике, тем больше теряются ее вкусовые качества.

Как лучше хранить курятину

Для того чтобы куриное мясо хранилось в морозилке как можно дольше, следует правильно подготовить его к заморозке и соблюдать определенные рекомендации по хранению:

  • Выбирайте для заморозки свежее мясо - обращайте внимание на дату на упаковке или же, при покупке на вес - на естественность цвета, эластичность и отсутствие посторонних запахов и слизи.
  • Если на улице жарко, а магазин с мясом достаточно далеко - возьмите сумку-холодильник, пакеты со льдом или аккумулятор холода, это не позволит курятине испортиться по дороге.
  • Курицу следует заморозить как можно быстрее, храните курицу в холодильнике не дольше двух дней перед приготовлением или замораживанием - при температуре до 5 градусов.
  • Замораживайте порционно, чтобы размораживать только то, что нужно немедленно.

Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось

Замораживайте куриное мясо порционно (иллюстрация: Freepik)

  • Всегда работайте с чистыми руками, местами приготовления, оборудованием и посудой, после - продезинфицируйте оборудование и поверхности.
  • Герметически упакуйте куриное мясо: в идеале его необходимо завернуть сначала в слой полиэтиленовой пленки или бумаги для замораживания, затем в слой фольги, а затем - положить в пакет для замораживания или пластиковый контейнер.
  • Всегда фиксируйте дату замораживания на упаковке - для этого можно использовать малярный скотч с написанной маркером датой.
  • Избегайте перепадов температуры и не замораживайте курицу повторно - ведь это может привести к размножению бактерий.

После размораживания куриного мяса его нужно использовать в течение суток. Но если курятина потеряла естественный цвет и выглядит серой, лучше не употреблять ее в пищу.

Кстати, раньше мы писали о том, сколько можно хранить суп в холодильнике.

Также читайте о том, как правильно хранить лук.

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