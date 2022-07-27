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Що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник

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Середа 27 липня 2022 14:15
Що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник Колаж РБК-Україна: чи впливає тепла їжа на холодильник
Автор: Світлана Мащенко

Холодильник - наш незмінний помічник і захисник від харчових отруєнь, особливо влітку, коли готова їжа так швидко псується. Часто ми поспішаємо запхнути туди ще теплі продукти, щойно з плити чи залишки зі столу. Але чи можна робити так?

Про це пише SantePlus.

Чи можна ставити теплу чи гарячу їжу в холодильник?

Ви, напевно, чули, що завжди слід уникати гарячої їжі в холодильнику. І це не вигадка чи забобон.

Якщо часто ставити теплі продукти в холодильник, йому доведеться працювати більш інтенсивно, щоб підтримувати задану температуру. І це може призвести до його поломки. А купити зараз новий холодильник - не один десяток тисяч.

Крім того, підвищення температури в холодильнику за рахунок теплої їжі призводить до того, що інші продукти в ньому швидше псуються. Всередині пристрою можуть розмножуватися патогенні мікроорганізми. Деякі швидкопсувні продукти, такі як яйця, м’ясо, овочі чи риба, є найбільш уразливими.

Що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник

З холодильником треба поводитися обережно (фото: freepik)

Як пришвидшити остигання продуктів

Якщо ви приготували багато страви, вона ще гаряча, вже пізній вечір і ніч попереду, пришвидшіть її остигання.

Наприклад, тверду їжу можна розкласти на кілька ємностей - чим менше їжі в них, тим швидше охолоне. Каструлю з супом можна поставити в холодну воду, або винести на балкон (холодний коридор), коли на вулиці не літо.

І пам'ятайте, що піддані високим температурам продукти стають сприйнятливими до бактерій лише через дві години після закінчення приготування! Цього часу цілком достатньо, щоб вони охололи до кімнатної температури. Після чого їх сміливо можна ставити в холодильник.

Раніше ми писали, що станеться, якщо покласти рулон туалетного паперу до холодильника.

Крім того, повідомлялося про прості до геніального способи відлякати мух від вашого дому.

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