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Названо лучшее место для хранения моркови. Будет хрустящей целый месяц

Четверг 29 февраля 2024 20:26
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Названо лучшее место для хранения моркови. Будет хрустящей целый месяц Где нужно хранить морковь (freepic.com)
Автор: Полина Иваненко

Шеф-повар Сара Бонд рассказала, как нужно хранить морковь, чтобы она оставалась свежей и хрустящей в течение целого месяца. Как оказалось, существует действительно эффективный хак, благодаря которому вам больше не придется выбрасывать дряблые и мягкие корнеплоды.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Как правильно хранить морковь

По словам шеф-повара, ящик для овощей или пакет или пленка - не лучшие варианты для хранения моркови. На самом же деле корнеплоды нужно хранить во влажном и прохладном месте.

Когда вы принесете морковь домой, не торопитесь ее мыть. Возьмите контейнер, который можно герметично закрыть, и налейте туда воды. Это может быть банка, плотный пакет или что-нибудь другое.

Когда собирать морковь на зиму (фото: freepik)

Где хранить морковь (фото: freepik.com)

Затем положите морковь в воду. Важно, чтобы корнеплоды были полностью погружены. Закройте контейнер и поместите его в холодильник. Следите за тем, чтобы вода была свежей, ее нужно менять каждые 3-4 дня.

Вы можете хранить морковь в воде в течение 4 недель. При этом она будет оставаться хрустящей и свежей.

"Подобно целой моркови, храните уже нарезанную морковь в контейнере, банке или пакете со свежей водой. В таком виде она продержится в холодильнике две-три недели", - добавила шеф-повар.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какую подушку купить, чтобы не болела шея, а сон был крепким.

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