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Сколько может храниться мясо при комнатной температуре

Сколько хранится мясо без холодильника (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Отключение электроэнергии - неприятная ситуация, ведь большинство продуктов не выдерживают отсутствия холода. В том числе и мясо, которое относится к скоропортящимся продуктам.

О том, сколько может храниться мясо без холодильника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько хранится мясо без холодильника

Следует отметить, что продолжительность хранения мяса - как в холодильнике, так и без - зависит от многих факторов, а именно:

  • свежесть мяса - чем дольше хранилось мясо до отключения электроэнергии, тем быстрее оно испортится;
  • вид и обработка мясного продукта - обработка мяса может предотвратить размножение бактерий, например сырое мясо имеет наименьший срок хранения, одновременно засушенное и засоленное - самый длинный;
  • герметичность упаковки - нарушение целостности пленки не может предотвратить размножение бактерий и порчу мяса;
  • температура - чем выше температура, тем быстрее будут размножаться бактерии и будет происходить процесс порчи.

Сколько может храниться свежее мясо

Баранина и телятина могут храниться до 2 суток от -2 до 0 градусов.

Если температура составляет 3-4 градуса, срок хранения сокращается до 24 часов, а при температуре 6-7 градусов - до 12 часов. А вот фарш из любого мяса может храниться до 10 часов при температуре до 7 градусов.

Впрочем, как отмечает Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов США, бактерии растут быстрее всего в диапазоне температур от 4 до 60 градусов, удваивая свое количество всего за 20 минут.

Мясо кролика и птицы могут храниться при рекомендованной температуре до 2 дней, однако порционные куски - всего один день.

Согласно информации Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов США, любые продукты за пределами холодильника могут храниться всего 2 часа.

Однако, если температура выше 30 градусов, мясо испортится уже через час.

Сколько может храниться термически обработанное мясо

Несмотря на то, что термически обработанное (вареное, жареное или запеченное) мясо может храниться 3-5 дней при должной температуре, за пределами холодильника оно может находиться всего 2 часа.

При более высокой температуре, а именно 30 градусах, блюда из мяса будут портиться примерно за 1 час.

Сколько может храниться соленое или копченое мясо

Засоленное или копченое мясо может храниться дольше - до недели при температуре от -3 до 0 градусов. Однако не следует оставлять такой вид продукта при комнатной температуре - он может испортиться за несколько часов.

Сколько может храниться сушеное мясо

Сушеное мясо или же джерки - лучший вариант для длительного хранения. Такой вид может храниться до нескольких дней при комнатной температуре, если хранится в сухом и проветриваемом месте и в соответствующей упаковке.

Раньше мы писали о том, как долго может храниться молочка без холодильника.

А также рассказывали, как развлечь ребенка при отключениях света.

При написании материала использовались следующие источники: AskUASD, Food Safety and Inspection Service, Мясной рай, Metro, Zberihannya.

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