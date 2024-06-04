Как развлечь ребенка, когда нет света: список игр и советов

Дети при отключении света являются одной из самых уязвимых категорий. Поэтому у родителей часто возникает вопрос, чем заняться с детьми в таких условиях.

О том, как можно развлечь ребенка во время блекаутов, рассказывает РБК-Украина.

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Как объяснить ребенку, почему выключают свет

Как отмечают психологи, маленьким детям необходимо объяснить, что свет производится на специальных электростанциях. Но сейчас таких подстанций стало меньше. Поэтому электричества на всех не хватает, поэтому его включают поочередно.

Если же ребенок совсем маленький, то об отключении можно рассказать в игривой форме. К примеру – придумать сказку о свете, который ходит в гости. Ребенку следует заранее объяснить, что такое отключение света, чтобы это не стало для него неожиданностью.

Особо стоит акцентировать на том, что не стоит бояться, а в случае если страшно, можно позвать кого-то из взрослых.

Родители должны заботиться о своем эмоциональном состоянии

Однако родителям также следует не забывать о своем эмоциональном состоянии во время блекаутов. Главное, что стоит помнить когда выключили свет – чем спокойнее и стабильнее взрослый, тем более спокойный ребенок. Именно поддержка взрослых помогает детям легче переносить тьму.

Психологи отмечают, что время, проведенное без света, может значительно сблизить семью. Ведь его можно превратить в игру, заняться общими делами.

Отсутствие света оказывает сильное влияние на настроение не только у взрослых, но и у детей. Ведь участки мозга, которые воспринимают уровень освещения и отвечают за настроение, связаны между собой, поэтому изменения в освещении с высокой вероятностью влияют на настроение.

Что делать, если ребенок боится тьмы

Довольно часто детей пугает тьма. Поэтому следует знать, как действовать в таких случаях.

Предложите ей посветить фонариком и исследовать комнату, где вы находитесь и проверить, действительно ли там кто-нибудь есть. Ребенок может попросить, чтобы вы никуда от него не отходили – стоит прислушиваться к нему и не отходить. В случае, если вам куда-нибудь нужно, идите вместе с ней.

От страха ребенка можно отвлечь играми, сочинить вместе историю или просто пообщаться. Также можно приобрести для ребенка отдельный, его собственный фонарик. Для снижения детской тревожности важно обнять ребенка, рассказать что-нибудь веселое.

Что необходимо иметь в случае отключения света

Необходимо быть готовым к отключению света. В доме должна быть тревожная коробочка, где будут самые необходимые вещи:

фонарик с запасными батарейками или аккумулятором;

несколько павербанков. Следует держать их постоянно заряженными, именно они помогут оставаться на связи;

батарейки разных типов;

спички и свечи;

термос;

запас питьевой воды;

пища, не требующая приготовления;

в случае, если температура воздуха в помещении упадет ниже 19 градусов, необходимо позаботиться о теплых вещах и одеялах.

Игры и развлечения для детей

Чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и психологически комфортно во время блекаутов, предложите ему интересную игру. По словам специалистов, это самый простой способ трансформировать напряжение.

Из-за отсутствия света список игр может быть несколько ограничен, поэтому пригодятся разные словесные игры.

Самые простые из них:

"Города" (на последнюю букву названия города поочередно называть новое название);

называть все предметы одного цвета;

"Испорченный телефон";

называть все, что поместится в банке.

"20 вопросов" - игра научит детей задавать вопросы точно и прицельно, ведь у ребенка есть 20 попыток, чтобы угадать предмет или явление, которое задумал другой игрок.

"Что внутри?" - вы называете предмет, а ребенок должен сразу сказать, что кто внутри. Например: ваза – цветы, чашка – кофе.

"Правда или действие".

Однако если в вашем распоряжении есть фонарики, то арсенал игр будет больше:

"Театр теней" – с помощью большого фонаря можно устроить ребенку театр теней на стене, используя руки и подручные предметы;

"Крокодил" – чем младше участники, тем проще слова следует загадывать. Здесь привлекается логика, развиваются артистические способности, мимика.

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