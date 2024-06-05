Сколько можно хранить сметану, творог и другую молочку без холодильника
В Украине начались стабилизационные и аварийные отключения, которые влияют на сокращение срока хранения некоторых продуктов. В частности, как известно, молоко и молочные продукты быстро портятся в ненадлежащих условиях.
Об этом читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Сколько может храниться молоко
Следует отметить, что продолжительность хранения молока зависит не только от температуры, но и от вида, даты разлива и упаковки.
Как отмечает American Dairy Association, обычное молоко в неоткрытой упаковке может храниться до указанного на упаковке срока, если температура ниже 4 градусов. Однако при более высокой температуре срок его хранения сокращается до 2 часов.
Некоторые производители молока отмечают, что стерилизованное молоко может храниться до полугода из-за отсутствия возможности размножения бактерий. Однако важно, чтобы упаковка была не повреждена.
В то же время не стоит рисковать, если есть определенные сомнения, особенно если есть изменения консистенции, цвета или запаха.
Сколько могут храниться сливки
При температуре до 4 градусов закрытые сливки могут простоять 3-4 дня (обычные, в закрытой упаковке) и до 1 месяца - ультрапастеризованные. При более высокой температуре, и, соответственно, при комнатной - сливки не рекомендуют употреблять через 2 часа.
Сколько хранится йогурт и кефир
Кефир может сохраняться 3-5 дней при температуре от 0 до 6 градусов, при температуре от 18 градусов он испортится уже через 4 часа, даже в неоткрытой бутылке.
Те же процессы происходят и в других кисломолочных продуктах, хотя могут продолжаться немного дольше - до 5 часов. Однако лучше не рисковать и употребить продукт в ближайшее время, тем более, что продукты, срок годности которых подходит к концу, могут портиться быстрее.
Сколько может храниться сметана
Сметана - продукт с высоким процентом жира, поэтому портиться будет достаточно быстро. При температуре до 4 градусов сметана в закрытой упаковке может храниться до 21 дня, при более высокой температуре - может простоять до 2 часов.
Сколько хранится сыр
Большинство сыров имеют длительный срок хранения. При температуре до 4 градусов сыр может хранится в рамках следующих сроков:
- твердый (чеддер, швейцарский) - 6 месяцев нераскрытый; 3-4 недели открыт;
- плавленый - от 10 дней до 3 недель (в зависимости от составляющих);
- мягкий - 5 дней.
При более высокой температуре твердые сорта сыра могут храниться около 2 часов, а вот мягкие сыры уже портятся.
Впрочем, большинство холодильников - как и морозильные камеры - могут поддерживать температуру до 4 часов, что может предотвратить порчу. Один из вариантов проверить, сохраняет ли холодильник холод - поместить внутрь специальный термометр для четкого отслеживания изменений температуры.
Ранее мы сообщали о том, почему не работает связь при отключениях электроэнергии.
Также сообщалось о том, как хранить продукты без холодильника.
Использованные источники для подготовки материала: FoodSafety.gov, сайт производителя заквасок Vivo, сайт производителя Гармония.