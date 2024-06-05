Сколько можно хранить сметану, творог и другую молочку без холодильника

В Украине начались стабилизационные и аварийные отключения, которые влияют на сокращение срока хранения некоторых продуктов. В частности, как известно, молоко и молочные продукты быстро портятся в ненадлежащих условиях.

Об этом читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Сколько может храниться молоко

Следует отметить, что продолжительность хранения молока зависит не только от температуры, но и от вида, даты разлива и упаковки.

Как отмечает American Dairy Association, обычное молоко в неоткрытой упаковке может храниться до указанного на упаковке срока, если температура ниже 4 градусов. Однако при более высокой температуре срок его хранения сокращается до 2 часов.

Некоторые производители молока отмечают, что стерилизованное молоко может храниться до полугода из-за отсутствия возможности размножения бактерий. Однако важно, чтобы упаковка была не повреждена.

В то же время не стоит рисковать, если есть определенные сомнения, особенно если есть изменения консистенции, цвета или запаха.

Сколько могут храниться сливки

При температуре до 4 градусов закрытые сливки могут простоять 3-4 дня (обычные, в закрытой упаковке) и до 1 месяца - ультрапастеризованные. При более высокой температуре, и, соответственно, при комнатной - сливки не рекомендуют употреблять через 2 часа.

Сколько хранится йогурт и кефир

Кефир может сохраняться 3-5 дней при температуре от 0 до 6 градусов, при температуре от 18 градусов он испортится уже через 4 часа, даже в неоткрытой бутылке.

Те же процессы происходят и в других кисломолочных продуктах, хотя могут продолжаться немного дольше - до 5 часов. Однако лучше не рисковать и употребить продукт в ближайшее время, тем более, что продукты, срок годности которых подходит к концу, могут портиться быстрее.

Сколько может храниться сметана

Сметана - продукт с высоким процентом жира, поэтому портиться будет достаточно быстро. При температуре до 4 градусов сметана в закрытой упаковке может храниться до 21 дня, при более высокой температуре - может простоять до 2 часов.

Сколько хранится сыр

Большинство сыров имеют длительный срок хранения. При температуре до 4 градусов сыр может хранится в рамках следующих сроков:

твердый (чеддер, швейцарский) - 6 месяцев нераскрытый; 3-4 недели открыт;

(чеддер, швейцарский) - 6 месяцев нераскрытый; 3-4 недели открыт; плавленый - от 10 дней до 3 недель (в зависимости от составляющих);

- от 10 дней до 3 недель (в зависимости от составляющих); мягкий - 5 дней.

При более высокой температуре твердые сорта сыра могут храниться около 2 часов, а вот мягкие сыры уже портятся.

Впрочем, большинство холодильников - как и морозильные камеры - могут поддерживать температуру до 4 часов, что может предотвратить порчу. Один из вариантов проверить, сохраняет ли холодильник холод - поместить внутрь специальный термометр для четкого отслеживания изменений температуры.