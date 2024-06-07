Скільки може зберігатися м'ясо при кімнатній температурі

Скільки зберігається м'ясо без холодильника

Варто зазначити, що тривалість зберігання м'яса - як в холодильнику, так і без - залежить від багатьох факторів, а саме:

свіжість м'яса - чим довше зберігалося м'ясо до відключення електроенергії, тим швидше воно зіпсується;

- чим довше зберігалося м'ясо до відключення електроенергії, тим швидше воно зіпсується; вид та обробка м'ясного продукту - обробка м'яса може запобігти розмноженню бактерій, наприклад, сире м'ясо має найменший термін зберігання, водночас засушене та засолене - найдовший;

- обробка м'яса може запобігти розмноженню бактерій, наприклад, сире м'ясо має найменший термін зберігання, водночас засушене та засолене - найдовший; герметичність упакування - порушення цілісності плівки не може запобігти розмноженню бактерій та псуванню м'яса;

- порушення цілісності плівки не може запобігти розмноженню бактерій та псуванню м'яса; температура - чим вища температура, тим швидше розмножуватимуться бактерії і відбуватиметься процес псування.

Скільки може зберігатися свіже м'ясо

Баранина і телятина можуть зберігатися до 2 діб від -2 до 0 градусів.

Якщо температура складає 3-4 градуси, термін зберігання скорочується до 24 годин, а при температурі 6-7 градусів - до 12 годин. А от фарш з будь-якого м'яса може зберігатися до 10 годин при температурі до 7 градусів.

Втім, як зазначає Служба безпеки та інспекції харчових продуктів США, бактерії ростуть найшвидше в діапазоні температур від 4 до 60 градусів, подвоюючи свою кількість всього за 20 хвилин.

Кролятина та м'ясо птиці може зберігатися при рекомендованій температурі до 2 днів, проте порційні шматки - лише один день.

Відповідно до інформації від Служби безпеки та інспекції харчових продуктів США, будь-які продукти за межами холодильника можуть зберігатися лише 2 години.

Проте, якщо температура вища 30 градусів, м'ясо зіпсується вже за годину.

Скільки може зберігатися термічно оброблене м'ясо

Попри те, що термічно оброблене (варене, смажене чи запечене) м'ясо може зберігатися 3-5 днів при належній температурі, за межами холодильника воно може перебувати лише 2 години.

За вищої температури, а саме 30 градусів, страви з м'яса псуватимуться приблизно за 1 годину.

Скільки може зберігатися солоне або копчене м'ясо

Засолене або копчене м'ясо може зберігатися довше - до тижня при температурі від -3 до 0 градусів. Проте не варто залишати такий вид продукту при кімнатній температурі - він може зіпсуватися за декілька годин.

Скільки може зберігатися сушене м'ясо

Сушене м'ясо або ж джеркі - найкращий варіант для тривалого зберігання. Такий вид продукти може зберігатися до кількох днів при кімнатній температурі, якщо зберігається в сухому та провітрюваному місці та в відповідному упакуванні.