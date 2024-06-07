Скільки може зберігатися м'ясо при кімнатній температурі

Відключення електроенергії - неприємна ситуація, адже більшість продуктів не витримують відсутності холоду. Зокрема й м'ясо, яке належить до швидкопсувних продуктів.
Про те, скільки може зберігатися м'ясо без холодильника, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Варто зазначити, що тривалість зберігання м'яса - як в холодильнику, так і без - залежить від багатьох факторів, а саме:
Скільки може зберігатися свіже м'ясо
Баранина і телятина можуть зберігатися до 2 діб від -2 до 0 градусів.
Якщо температура складає 3-4 градуси, термін зберігання скорочується до 24 годин, а при температурі 6-7 градусів - до 12 годин. А от фарш з будь-якого м'яса може зберігатися до 10 годин при температурі до 7 градусів.
Втім, як зазначає Служба безпеки та інспекції харчових продуктів США, бактерії ростуть найшвидше в діапазоні температур від 4 до 60 градусів, подвоюючи свою кількість всього за 20 хвилин.
Кролятина та м'ясо птиці може зберігатися при рекомендованій температурі до 2 днів, проте порційні шматки - лише один день.
Відповідно до інформації від Служби безпеки та інспекції харчових продуктів США, будь-які продукти за межами холодильника можуть зберігатися лише 2 години.
Проте, якщо температура вища 30 градусів, м'ясо зіпсується вже за годину.
Скільки може зберігатися термічно оброблене м'ясо
Попри те, що термічно оброблене (варене, смажене чи запечене) м'ясо може зберігатися 3-5 днів при належній температурі, за межами холодильника воно може перебувати лише 2 години.
За вищої температури, а саме 30 градусів, страви з м'яса псуватимуться приблизно за 1 годину.
Скільки може зберігатися солоне або копчене м'ясо
Засолене або копчене м'ясо може зберігатися довше - до тижня при температурі від -3 до 0 градусів. Проте не варто залишати такий вид продукту при кімнатній температурі - він може зіпсуватися за декілька годин.
Скільки може зберігатися сушене м'ясо
Сушене м'ясо або ж джеркі - найкращий варіант для тривалого зберігання. Такий вид продукти може зберігатися до кількох днів при кімнатній температурі, якщо зберігається в сухому та провітрюваному місці та в відповідному упакуванні.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: AskUASD, Food Safety and Inspection Service, М'ясний рай, Metro, Zberihannya.