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Сколько стоят елки в оккупированном Бердянске: цены с фото

Сколько стоят елки в Бердянске (фото: facebook.com/berdyanskcc)
Автор: Юлия Гаюк

В городе Бердянск Запорожской области оккупанты начали продавать елки на Новый год. Деревья привезли и из России, и из Украины.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект Радио Свобода "Новини Приазов'я" рассказывает, какие цены на елки на оккупированных территориях.

Цены на елки во временно оккупированном Бердянске

Журналисты сообщают, что во временный оккупированный российскими войсками город привезли сосны с российского Урала за 1 200 рублей. Это эквивалентно 511 гривнам.

Рядом стоят елки из украинского лесничества стоимостью от 2 000 рублей. В гривнах это примерно 852 гривны.

В оккупированный Бердянск привезли новогодние елки из Украины и России (фото: t.me/azovseanews)

Цены на елки онлайн

В интернете можно выбрать новогоднее дерево на разный кошелек. Цена зависит от материала, используемого для производства, размера, дополнительных украшений и т. д.

В среднем стоимость искусственной елки составляет 600-700 гривен.

Скриншот

Раньше мы рассказывали, на что обращать внимание при выборе живой и искусственной елки.

Читайте также о самых популярных ошибках при декорировании елки дома.

Кроме того, мы писали, куда сдать елку на утилизацию после праздников.

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БердянскялинкарікНовый год