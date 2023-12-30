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Скільки коштують ялинки в окупованому Бердянську: ціни з фото

Скільки коштують ялинки в Бердянську (фото: facebook.com/berdyanskcc)
Автор: Юлія Гаюк

У місті Бердянськ Запорізької області окупанти почали продавати ялинки на Новий рік. Дерева привезли й з Росії, і з України.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на проєкт Радіо Свобода "Новини Приазов'я" розповідає, які ціни на ялинки на окупованих територіях.

Ціни на ялинки в тимчасово окупованому Бердянську

Журналісти повідомляють, що в тимчасове окуповане російськими військами місто привезли сосни з російського Урала за 1 200 рублів. Це еквівалентно 511 гривням.

Поруч стоять ялинки з українського лісництва вартістю від 2 000 рублів. У гривнях це приблизно 852 гривні.

До окупованого Бердянська привезли новорічні ялинки з України та Росії (фото: t.me/azovseanews)

Ціни на ялинки онлайн

В інтернеті можна вибрати новорічне дерево на різний гаманець. Ціна залежить від матеріалу, який використали для виробництва, розміру, додаткових прикрас тощо.

У середньому вартість штучної ялинки становить 600-700 гривень. 

Скриншот

Раніше ми розповідали, на що звертати увагу при виборі живої та штучної ялинки.

Читайте також про найпопулярніші помилки при декоруванні ялинки вдома.

Крім того, ми писали, куди здати ялинку на утилізацію після свят.

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БердянськялинкарікНовий рік