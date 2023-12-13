Живая или искусственная: украинцам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку

Активно продолжается время подготовки к новогодним праздникам. Выбирать следует красивую и безопасную праздничную елку, чтобы избежать опасностей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

На что обратить внимание при выборе искусственной елки

Некоторые синтетические материалы на елке могут мгновенно загораться. Это следует учесть и избегать их.

Если материал елки из некачественного материала, он может пахнуть "химией" и выделять токсичные материалы. А это может стать причиной отравления.

Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида. Они содержат вредные соединения свинца, а следовательно, при нагревании от гирлянд выделяют хлороводород - вредное вещество, подобное фосгену.

Проверьте рукой остается ли след на коже от краски. Обратите внимание на подставку, она должна быть стойкой и желательно металлической.

Выбирайте елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Сохраняйте чек, подтверждающий факт покупки.

В случае возникновения сомнения в безопасности продукции, обращайтесь к продавцу с просьбой предоставить заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы на указанную продукцию, устанавливающую медицинские требования безопасности.

Как купить безопасную живую елку

Важно при покупке живой елки проверять, чтобы на стволе не было повреждений.

Живая елка должна быть однородного зеленого цвета без желтизны. Если есть желтые иголочки, то елка может осыпаться до завершения праздников.

Также важно проверить, нет ли на новогоднем дереве клещей или следов их присутствия.

К тому же, если вы приобретаете живую елку, обязательно проверяйте ее легальность. Не поддерживайте деятельность браконьеров.

Эксперты говорят, что лучший вариант - приобрести живую елку в горшке, чтобы после праздников высадить ее.

На всех сертифицированных деревьях есть специальная пластиковая этикетка или бирка с индивидуальным номером и штрих-кодом. Помните, что деревья, срубленные нелегально, наносят вред экологии страны.