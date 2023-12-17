6 ошибок при декорировании елки. Как не испортить главный символ Нового года

Если хотите, чтобы ваша новогодняя елка в этом году была действительно эффектной, нужно не нарушать несколько табу, действующих в декорировании праздничного дерева.

О том, какие ошибки не стоит допускать, при украшении елки, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Better homes .

Слишком много мишуры

Яркая и сверкающая мишура обычно создает праздничную атмосферу, но ни в коем случае нельзя ею злоупотреблять. Если ее будет слишком много на елке, то она собой просто закроет другие украшения.

Несоблюдение единой тематики

Если вы хотите создать стильное новогоднее дерево, то не стоит на него вешать все украшения, которые у вас есть. Для начала продумайте тематику, стилистику и цветовую гамму декора. Это может быть сочетание белого и золотого или серебристого и синего. А вот елки с разноцветными игрушками уже не в моде.

Недостаточное количество мелких украшений

Чтобы елка выглядела стильной, кроме шаровидных игрушек, ее следует украсить и мелкими украшениями. Желательно их разместить и на краях ветвей, и поближе к стволу. Это создаст эффект многослойности.

В декоре нужно использовать мелкие украшения (фото: Freepik)

Использование неправильного освещения

Очень важно правильно подобрать свет гирлянды под вашу елку. Если она белого или серебристого цвета, нужно брать белый "холодный" свет. Если это живая елка или искусственная зеленого цвета, то берите гирлянды с "теплым" светом.

Слишком много украшений из пластика

Хотя в дешевых рождественских безделушках нет ничего плохого, попробуйте выбрать украшения из стекла, ткани или дерева. Если хотите купить пластиковые игрушки, то предпочтите дорогие и качественные. Такие и будут выглядеть эффектнее, и прослужат дольше.

Неудачно выбранный размер елки

Это не совсем ошибка в декорировании, но выбор дерева правильного размера для вашего пространства очень важен. Если у вас большая гостиная, поставьте большое дерево. Если же помещение тесное, то стоит все-таки установить елку небольших размеров, чтобы она не отнимала пространство.