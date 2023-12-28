Где в Киеве сдать на утилизацию елку: список адресов во всех районах

Что делать с елкой после праздников (фото: Freepik)

Если на Новый год вы покупали живую елку, тогда после праздников возникнет вопрос, а что же с ней делать. Лучшим вариантом является утилизация.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА публикует адреса пунктов утилизации в разных районах Киева.