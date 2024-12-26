Сколько калорий в популярных у украинцев алкогольных напитках? Вы должны это знать

Во время новогодних праздников многие позволяют себе немного больше, чем обычно, что может сказаться на весе. Для многих станет открытием, что калорийность напитков сравнения высока. Особой "опасностью" для тех, кто следит за весом, является пиво и ликеры благодаря высокому содержанию углеводов.

Какая калорийность любимых на новогодние праздники для украинцев напитков - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Калорийность алкогольных напитков

Напиток Объем (мл) Калорийность (ккал) Пиво (светлое, 5%) 500 200 Сухое вино (красное, 12%) 150 125 Белое вино (полусладкое, 11%) 150 130 Шампанское (брют) 150 100 Водка (40%) 50 110 Ликер (сладкий, 20%) 50 150 Коньяк (бренди, 40%) 50 120

Надо отметить, что шампанское, которое традиционно открывает новогодние застолья, имеет относительно низкую калорийность по сравнению с другими напитками. Поэтому для тех, кто стремится сохранить баланс между праздничным настроением и заботой о фигуре, бокал брюта может стать хорошим выбором. Также красное вино имеет низкую калорийность, но при условии, что оно сухое.

Не налегайте на десертные вина или ликеры, если следите за фигурой.

Также помните, что алкоголь не только добавляет калорий, но и усиливает аппетит, что может привести к перееданию. Поэтому во время праздников важно помнить об умеренности и сознательном подходе к выбору напитков.

Бокал сухого игристого - неплохой выбор для тех, кто следит за фигурой (фото: freepik.com)

Советы по алкоголю на новогодние праздники

Если вы хотите уменьшить калорийную нагрузку, попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой или выбирайте менее калорийные варианты, например, сухое вино или шампанское брют.

Это поможет не только сократить потребление калорий, но и сохранить хорошее самочувствие на протяжении всего праздника.