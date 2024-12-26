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Сколько калорий в популярных у украинцев алкогольных напитках? Вы должны это знать

Четверг 26 декабря 2024 08:45
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Сколько калорий в популярных у украинцев алкогольных напитках? Вы должны это знать Фото: Какие новогодние напитки самые калорийные (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время новогодних праздников многие позволяют себе немного больше, чем обычно, что может сказаться на весе. Для многих станет открытием, что калорийность напитков сравнения высока. Особой "опасностью" для тех, кто следит за весом, является пиво и ликеры благодаря высокому содержанию углеводов.

Какая калорийность любимых на новогодние праздники для украинцев напитков - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Калорийность алкогольных напитков

Напиток Объем (мл) Калорийность (ккал)
Пиво (светлое, 5%) 500 200
Сухое вино (красное, 12%) 150 125
Белое вино (полусладкое, 11%) 150 130
Шампанское (брют) 150 100
Водка (40%) 50 110
Ликер (сладкий, 20%) 50 150
Коньяк (бренди, 40%) 50 120

Надо отметить, что шампанское, которое традиционно открывает новогодние застолья, имеет относительно низкую калорийность по сравнению с другими напитками. Поэтому для тех, кто стремится сохранить баланс между праздничным настроением и заботой о фигуре, бокал брюта может стать хорошим выбором. Также красное вино имеет низкую калорийность, но при условии, что оно сухое.

Не налегайте на десертные вина или ликеры, если следите за фигурой.

Также помните, что алкоголь не только добавляет калорий, но и усиливает аппетит, что может привести к перееданию. Поэтому во время праздников важно помнить об умеренности и сознательном подходе к выбору напитков.

Сколько калорий в популярных у украинцев алкогольных напитках? Вы должны это знатьБокал сухого игристого - неплохой выбор для тех, кто следит за фигурой (фото: freepik.com)

Советы по алкоголю на новогодние праздники

Если вы хотите уменьшить калорийную нагрузку, попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой или выбирайте менее калорийные варианты, например, сухое вино или шампанское брют.

Это поможет не только сократить потребление калорий, но и сохранить хорошее самочувствие на протяжении всего праздника.

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