Не просто пить воду. Три простых правила, чтобы избежать ужасного похмелья
Новогодние праздники - это обычно период калорийной пищи и алкоголя. Хотя невозможно гарантировать, что вы не почувствуете симптомы похмелья после употребления спиртных напитков, но есть способы минимизировать влияние.
Какие три способа помогут с утра не страдать от ужасного состояния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Три способа облегчить похмелье на утро
Хотя пара бокалов вашего любимого напитка может быть приятным дополнением к предложенной вкусной еде, чрезмерное увлечение может привести к ухудшению самочувствия к концу праздника. Во-первых, полный отказ от алкоголя - это единственный способ гарантировать Рождество и Новый год без похмелья.
Похмелье очень распространено у людей, которые употребляют слишком много алкоголя. На самом деле считается, что около 75% людей, которые чрезмерно пьют, будут иметь такие симптомы похмелья, как головная боль, нарушение сна, тошнота и плохое настроение.
Это вызвано рядом факторов, таких как обезвоживание, воспаление и электролитный дисбаланс, вызванный алкоголем.
Выбирайте напитки с умом
Возможно, вы не осознаете, но определенные алкогольные напитки часто вызывают более серьезные симптомы похмелья, чем другие. В частности, эксперты клиники Майо советуют выбирать напитки с меньшим количеством конгенеров - соединений, которые образуются во время процессов брожения и дистилляции алкоголя.
Напитки более светлого цвета, такие как водка, джин, светлое пиво и белое вино, как правило, приводят к менее тяжелым симптомам похмелья. Более темные напитки с высоким уровнем конгенеров, такие как бурбон, скотч, текила, бренди, темное пиво и красное вино, вызывают более серьезные симптомы.
Пейте медленно
Если вы пьете газированные напитки, содержащие алкоголь, например шампанское или просекко, пейте их медленно.
Пузырьки углекислого газа могут ускорить скорость всасывания алкоголя в кровь и вы быстро опьянеете.
Подберите свой темп питья
Ваше тело может перерабатывать примерно один напиток в час, поэтому старайтесь придерживаться этого. Вы поможете сохранить уровень алкоголя в крови от достижения точки опьянения.
Также не забывайте пить воду и поесть перед употреблением алкоголя.
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