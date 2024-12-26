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Скільки калорій у популярних в українців алкогольних напоях? Ви маєте це знати

Четвер 26 грудня 2024 08:45
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Скільки калорій у популярних в українців алкогольних напоях? Ви маєте це знати Фото: Які новорічні напої найкалорійніші (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Під час новорічних свят багато хто дозволяє собі трохи більше, ніж зазвичай, що може позначитися на вазі. Для багатьох стане відкриттям, що калорійність напоїв порівняння висока. Особливою "небезпекою" для тих, хто стежить за вагою, є пиво та лікери завдяки високому вмісту вуглеводів.

Яка калорійність улюблених на новорічні свята для українців напоїв - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Калорійність алкогольних напоїв

Напій Об’єм (мл) Калорійність (ккал)
Пиво (світле, 5%) 500 200
Сухе вино (червоне, 12%) 150 125
Біле вино (напівсолодке, 11%) 150 130
Шампанське (брют) 150 100
Горілка (40%) 50 110
Лікер (солодкий, 20%) 50 150
Коньяк (бренді, 40%) 50 120

Треба зазначити, що шампанське, яке традиційно відкриває новорічні застілля, має відносно низьку калорійність у порівнянні з іншими напоями. Тому для тих, хто прагне зберегти баланс між святковим настроєм та турботою про фігуру, келих брюту може стати хорошим вибором. Також червоне вино має низьку калорійність, але за умови, що воно сухе.

Не налягайте на десертні вина чи лікери, якщо стежите за фігурою.

Також пам’ятайте, що алкоголь не лише додає калорій, а й підсилює апетит, що може призвести до переїдання. Тому під час свят важливо пам’ятати про помірність і свідомий підхід до вибору напоїв.

Скільки калорій у популярних в українців алкогольних напоях? Ви маєте це знатиКелих сухого ігристого - непоганий вибір для тих, хто стежить за фігурою (фото: freepik.com)

Поради щодо алкоголю на новорічні свята

Якщо ви хочете зменшити калорійне навантаження, спробуйте чергувати алкогольні напої з водою або обирайте менш калорійні варіанти, наприклад, сухе вино або шампанське брют.

Це допоможе не лише скоротити споживання калорій, а й зберегти гарне самопочуття протягом усього свята.

Раніше ми писали про три простих правила, щоб уникнути жахливого похмілля.

Читайте також, що пити з алкоголю на новорічні свята, щоб не підірвати здоров'я.

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