Что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье. 8 советов, о которых вы могли не знать

Новогодние праздники - это время радости, застолий и встреч с близкими. Однако, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, стоит подходить к выбору алкоголя с умом.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило 8 советов, которые помогут вам насладиться праздниками без вреда для организма.

Выбирайте качественные напитки

Никогда не экономьте на алкоголе. Дешевые напитки часто содержат примеси, которые могут вызвать сильное похмелье или даже отравление. Лучше выбрать меньшее количество, но проверенного качества.

Отдавайте предпочтение напиткам с низким содержанием сахара

Сладкие коктейли, ликеры и другие напитки с высоким содержанием сахара не только повышают риск похмелья, но и дополнительно нагружают печень. Лучше выбрать сухое вино, шампанское брют или легкий коктейль без сиропов.

Пейте в меру

Самое главное правило - знать свою норму. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая интоксикацию организма, обезвоживание и перегрузку сердца.

Чередуйте алкоголь с водой

Чтобы избежать обезвоживания, пейте чистую воду между бокалами алкоголя. Это также поможет уменьшить общее количество выпитого алкоголя.

Избегайте смешивания различных видов алкоголя

Смешивание напитков, особенно с разным содержанием алкоголя (например, пиво и крепкий алкоголь), может вызвать более сильное похмелье и дискомфорт в желудке.

Выбирайте легкие напитки

Если вы не уверены в своей толерантности к алкоголю, лучше отдать предпочтение напиткам с низким градусом. Сухое вино или слабоалкогольное пиво - отличный выбор.

Ешьте перед употреблением алкоголя

Алкоголь на пустой желудок быстрее всасывается, что может привести к быстрому опьянению. Перекусите перед застольем: пища с высоким содержанием белка и жиров поможет замедлить процесс абсорбции алкоголя.

Избегайте энергетиков с алкоголем

Комбинация алкоголя с энергетическими напитками опасна для сердечно-сосудистой системы. Она может привести к резким скачкам давления, тахикардии и даже серьезным сердечным проблемам.

Новогодние праздники - это время, когда можно насладиться моментами с близкими, но важно заботиться о своем здоровье. Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятных последствий и провести праздники с радостью и комфортом. Помните, что лучший способ оставаться здоровым - это знать меру.