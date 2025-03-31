Сколько калорий на самом деле сжигают силовые тренировки: названа реальная цифра
Многие считают силовые тренировки волшебной таблеткой для сжигания калорий и быстрого похудения. Фитнес-трекеры часто показывают впечатляющие цифры потраченной энергии после часа поднятия веса. Но сколько калорий мы на самом деле сжигаем во время силовой тренировки?
На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина (проект Styler).
Сколько калорий "горит" во время тренировки?
Реальность такова, что непосредственно во время силовой тренировки сжигается не так много калорий, как многие думают, особенно по сравнению с интенсивным кардио. В среднем, человек весом около 70 кг может сжечь от 200 до 400 калорий за час силовых упражнений.
Эта цифра существенно зависит от многих факторов:
Интенсивность
Тренировки с более тяжелыми весами, меньшим временем отдыха между подходами и включением комплексных упражнений (приседания, становая тяга, жим лежа), задействующих большие мышечные группы, сжигают больше калорий.
Собственный вес и мышечная масса
Люди с большим весом и более развитой мускулатурой тратят больше энергии на выполнение тех же упражнений.
Продолжительность тренировки
Дольше тренировка - больше сожженных калорий (хотя интенсивность может падать).
Выбор упражнений
Изолирующие упражнения (например, сгибание на бицепс) сжигают значительно меньше, чем базовые многосуставные.
По сравнению с бегом, плаванием или интенсивной аэробикой, где за час можно легко сжечь 500-700 и более калорий, показатели силовых тренировок кажутся скромнее. Так в чем же их ценность для метаболизма?
EPOC и мышечная масса
Главное преимущество силовых тренировок в контексте сжигания калорий кроется не столько в самом процессе, сколько в том, что происходит после него.
Эффект "дожигания" (EPOC)
После интенсивной силовой нагрузки организм нуждается в дополнительной энергии и кислороде для восстановления: репарации мышечных волокон, пополнения запасов гликогена, нормализации температуры тела и гормонального фона.
Этот процесс, известный как Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC), может длиться от нескольких часов до 24-48 часов после тренировки, в течение которых ваш метаболизм остается ускоренным, и вы продолжаете сжигать калории повышенными темпами, даже находясь в покое. Чем интенсивнее была тренировка, тем выше и продолжительнее будет EPOC.
Наращивание мышечной массы
Мышцы - метаболически активная ткань. В отличие от жира, мышцы нуждаются в энергии даже в состоянии покоя для поддержания своей жизнедеятельности. Чем больше у вас мышц, тем выше ваш базальный метаболизм (BMR) - количество калорий, которое тело сжигает в состоянии полного покоя.
Регулярные силовые тренировки помогают наращивать и поддерживать мышечную массу, что делает ваше тело более эффективной "машиной" для сжигания калорий 24/7. Это ключевой фактор для долгосрочного контроля веса и улучшения композиции тела.
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В материале использованы следующие источники - PubMed, Google Scholar, Web of Science, Cleveland Clinic, Frontiers.
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