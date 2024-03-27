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Сколько будем платить за газ с 1 апреля: изменится ли тариф

Среда 27 марта 2024 10:50
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Сколько будем платить за газ с 1 апреля: изменится ли тариф Оплата за газ в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине тариф на газ останется неизменным, по крайней мере, до 30 апреля.

Сколько будем платить в следующем месяце, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Нафтогаз.

Что нужно знать об оплате за газ

С начала апреля, аналогично марту, жители страны будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Это касается почти 98% населения, пользующегося услугами "Нафоегаза", известно, что этими услугами пользуется 12,4 миллиона украинцев.

Тариф, установленный "Нафтогазом", остается неизменным до конца апреля и также составляет 7,96 грн.

Однако примерно 2% населения используют услуги других поставщиков газа, поэтому их тариф может отличаться от того, что предлагает "Нафтогаз". В апреле эти тарифы останутся такими же для всех поставщиков.

Хотя теоретически цены на газ могут измениться в апреле, причин для повышения нет.

Украина, имея свою добычу газа, обеспечивает свои потребности, а уменьшение количества промышленных потребителей также влияет на цены. Кроме того, на газовой бирже цены за последний год снизились, снизившись с 15,1 тыс. до 11,29 тыс. грн за тысячу кубометров газа. Таким образом, оснований для изменения цен нет.

Ранее правительство заявляло, что во время военного положения и в течение шести месяцев после него тарифы на газ не будут пересматриваться.

Хотя стоимость электроэнергии выросла прошлым летом, ситуация с газом остается стабильной, обеспечив собой свои потребности в почти полном объеме собственной добычей.

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Также мы писали, что делать тем, кто получает платежки после отказа от газа и нужно ли их оплачивать.

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