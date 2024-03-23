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Платежки после отказа от газа: что делать и нужно ли оплачивать

Суббота 23 марта 2024 16:17
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Платежки после отказа от газа: что делать и нужно ли оплачивать Иллюстративное фото: что делать, если пришли пленки за газ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцам, которые официально отказались от газоснабжения, могут и дальше поступать платежки за голубое топливо. Однако платить за газ уже не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".

Как отметили в ведомстве, даже после того, как потребитель отказался от газа и ему была перекрыта труба - могут поступать платежки с растущей суммой. Если это произошло, то в первую очередь необходимо обратиться к Оператору ГРМ, который посылает счет.

Оператору ГРМ вам нужно предоставить:

  • заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;
  • подтверждения об отключении.

После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины". А уже на основании этих данных мы будет произведен перерасчет суммы к оплате, или аннулирование необоснованного начисления.

Субсидия в Украине

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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