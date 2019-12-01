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Казкові щасливчики: астролог розповів, хто точно розбагатіє в 2019 році

STYLERЖиття    01.12.2019 - 08:55
Казкові щасливчики: астролог розповів, хто точно розбагатіє в 2019 році
Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Гороскоп 2019 обіцяє більшості Знаків збільшення матеріального достатку в геометричній прогресії

Фінансовий гороскоп 2019 на перший тиждень грудня з 1 по 7 число місяця обіцяє не всім знакам Зодіаку матеріальне збагачення. Знаменитий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі розповів, яким знакам пощастить більше за інших і що потрібно робити, щоб залучити казкове багатство.

Всі справи, які застопорилися в листопаді – знову зрушаться з мертвої точки, а у фінансах до багатьох представників знаків Зодіаку удача повернеться обличчям.

Лев. Представникам цього знаку Зодіаку зірки обіцяють удачу на весь грудень. Проте астрологи рекомендують пошукати представникам цього знаку додаткові шляхи заробітку і для цього оцінити свої здібності і розібратися в слабкостях. При цьому не варто боятися нових завдань і обсягів. Цей період для Левів є найбільш продуктивним у році і завдяки наполегливій праці їм вдасться отримати величезний прибуток.

Овен. Овнам наступний місяць обіцяє кар'єру і гроші. Практично протягом усього місяця для даного знака Зодіаку вимальовуються відмінні перспективи кар'єрного росту. Це час стане найбільш сприятливим, коли Овни зрозуміють, як вони можуть застосувати свої таланти і за які гроші готові працювати.

Казкові щасливчики: астролог розповів, хто точно розбагатіє в 2019 році

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Тілець. Представникам цього знаку Зодіаку в перший тиждень грудня буде легко виконувати складні завдання, тому можна навантажити себе роботою, що однозначно подвоїть шанси на успіх. Згідно з прогнозами експертів, все заплановане пройде найкращим чином, а дохід відчутно зросте. Гроші будуть прямо пропорційні наполегливій праці і активності.

Ваги. У вас у перший тиждень грудня з'явиться можливість поліпшити своє матеріальне становище. Зірки сприятливо складаються, щоб наводити порядок у справах, шукати нову роботу, додатковий заробіток. Для них найближчий тиждень – найсприятливіший в цьому місяці.

Козеріг. Козерогам розбагатіти в найближчий тиждень буде неважко, тому знижувати активність зірки не рекомендують. Також в найближчий тиждень представникам цього знаку варто звернути увагу на податки, кредити, банківські рахунки і комунальні платежі. Астролог радить покладатися на власну інтуїцію у вирішенні питань, так як в цей період у Козерогів відчування світу набагато сильніше, ніж у інших знаків Зодіаку.

Варто відзначити, що нещодавно Павло Глоба назвав головних невдах року Білого Пацюка.

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