Сказочные везунчики: астролог рассказал, кто точно разбогатеет в 2019 году

Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп 2019 сулит большинству Знаков увеличение материального достатка в геометрической прогрессии

Финансовый гороскоп 2019 на первую неделю декабря с 1 по 7 число месяца сулит не всем знакам Зодиака материальное обогащение. Знаменитый астролог Павел Глоба в своем прогнозе рассказал, каким знакам повезет больше остальных и что нужно делать, чтобы привлечь сказочное богатство.

Все дела, которые застопорились в ноябре – снова сдвинутся с мертвой точки, а в финансах ко многим представителям знаков Зодиака вернется удача.

Лев. Представителям этого знака Зодиака звезды сулят удачу на весь декабрь. Однако астрологи рекомендуют поискать представителям этого знака дополнительные пути заработка и для этого оценить свои способности и разобраться в слабостях. При этом не стоит бояться новых задач и объемов. Этот период для Львов является самым продуктивным в году и благодаря упорному труду им удастся получить огромную прибыль.

Овен. Овнам наступающий месяц сулит карьеру и деньги. Практически на протяжении всего месяца для данного знака Зодиака вырисовываются отличные перспективы карьерного роста. Это время станет самым благоприятным, когда Овны поймут, как они могут применить свои таланты и за какие деньги готовы работать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Телец. Представителям этого знака Зодиака в первую неделю декабря будет легко выполнять сложные задачи, поэтому можно нагрузить себя работой, что однозначно удвоит шансы на успех. Согласно прогнозам экспертов, все запланированное пройдет самым лучшим образом, а доход ощутимо возрастет. Деньги будут прямо пропорциональны упорному труду и активности.

Весы. У Весов в первую неделю декабря появится возможность улучшить свое материальное положение. Звезды благоприятно складываются, чтобы наводить порядок в делах, искать новую работу, дополнительный заработок. Для них ближайшая неделя – самая благоприятная в этом месяце.

Козерог. Козерогам разбогатеть в ближайшую неделю будет нетрудно, поэтому снижать активность звезды не рекомендуют. Также в ближайшую неделю представителям этого знака стоит обратить внимание на налоги, кредиты, банковские счета и коммунальные платежи. Астролог советует полагаться на собственную интуицию в решении вопросов, так как в этот период у Козерогов чувствование мира намного сильнее, чем у других знаков Зодиака.

Стоит отметить, что недавно Павел Глоба назвал главных неудачников года Белой Крысы.