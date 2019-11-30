ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, які дуже скоро розбагатіють

STYLERЖиття    30.11.2019 - 07:22
Астролог назвав знаки Зодіаку, які дуже скоро розбагатіють
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку перехід осені в зиму принесе фінансове везіння - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, для яких знаків Зодіаку найближче майбутнє обіцяє поповнення банківського рахунку або тугий гаманець. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі на вихідні назвав три знака Зодіаку, у яких будуть найвищі шанси збагатитися під час переходу осені в зиму.

Овни

Інтелектуальні та аналітичні здібності Овнів на вихідних будуть загострені до межі. Саме розум Овна стане головним знаряддям і основною запорукою його перемог і отримання прибутку.

Багатство і фінансовий успіх Овнам принесуть ті сфери, де необхідне логічне мислення і планування, а ось творчі пориви краще залишити на потім. Крім того, астролог радить не вірити своїй інтуїції, а покладатися лише на конкретику і дані.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які дуже скоро розбагатіють

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Леви

Леви стануть справжньою губкою для вбирання інформації. Павло Глоба рекомендує тримати ніс по вітру, щоб не упустити можливості для збагачення, які на вихідних їм подарує сама Фортуна.

Для того, щоб стати успішніше і багатше, Левам варто приділити увагу сферам, які вимагають уміння логічно мислити і систематизувати знання. А ось від абстрактності і фантазій краще на якийсь час відмовитися.

Риби

Для Риб настане період, коли їх навички комунікації стануть запорукою їх успіху. Вміння домовлятися і налагоджувати контакти принесе Рибам прибуток на вихідних. Головне, переконаний Павло Глоба, правильно розпорядитися своїм даром переконання.

Робота з людьми стане головним джерелом успішності Риб. Тим не менш від реалізації глобальних проектів і задумів на час варто відмовитися.

Варто відзначити, що нещодавно Павло Глоба назвав головних невдах року Білого Пацюка.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють до Нового року Астролог назвав щасливчиків, життя яких круто зміниться в грудні
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся