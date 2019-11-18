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Настануть важкі часи: астролог назвав невдах року Білого Пацюка

STYLERЖиття    18.11.2019 - 06:23
Настануть важкі часи: астролог назвав невдах року Білого Пацюка
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для кого із знаків Зодіаку новий рік Білого Пацюка стане складним життєвим випробуванням - в гороскопі від Павла Глоби на 2020 рік

Гороскоп на 2020 рік підкаже, для кого із знаків Зодіаку цей період буде наповнений труднощами і випробуваннями. Відомий астролог Павло Глоба назвав двох представників зодіакальних сузір'їв, для яких настануть важкі часи.

Овен

Представників цього знака Зодіаку зодіаку очікує стабільний, і в той же час небезпечний рік. Астролог радить Овнам бути вкрай уважними, оскільки вони можуть зіткнутися з несподіваними і досить неприємними наслідками.

Глоба вважає, що Овнам не варто гарячкувати і вплутуватися в авантюри, а обрати тактику спокійного вичікування. Швидкі і спонтанні рішення можуть призвести до фінансових втрат.

Настануть важкі часи: астролог назвав невдах року Білого Пацюка

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Раки

Майбутній рік буде непростим і напруженим і для представників цього знака. Раки зіткнуться з низкою нелегких ситуацій, для вирішення яких доведеться докласти чималих зусиль. Тим не менш Павло Глоба впевнений, що Раки зможуть з гідністю подолати всі складнощі, які їм уготовали зірки.

Особливо нелегко Ракам буде в професійній сфері, але подолання труднощів у 2020-му році допоможе представникам знака досягти висот і зробити щось важливе і дуже корисне.

До речі, на думку астролога, майбутній рік Білого Пацюка буде прихильний до енергійних і незалежних людей, які не бояться труднощів. Глоба радить у 2020 не лінуватися і проявляти наполегливість. Тільки цілеспрямовані люди зможуть подолати всі труднощі й досягти успіху.

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