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Казкове везіння і успіх у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня

STYLERЖиття    13.08.2019 - 06:11
Казкове везіння і успіх у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня
Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку стануть успішними в різних сферах життя - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп від відомого астролога повідає, на кого з представників зодіакальних сузір'їв чекає неймовірне везіння у вересні 2019 року. Астрологічний прогноз від Павла Глоби підкаже цим знакам Зодіаку, як не упустити птаха щастя в найближчому місяці.

Відомий експерт в астрології вважає, що в першому місяці осені найбільше пощастить представникам трьох знаків Зодіаку.

Стрільці

Першими щасливчиками вересня, на думку астролога, стануть Стрільці. Цей місяць чудово підходить для налагодження потрібних зв'язків і службового просування. В особистому житті у Стрільців буде все чудово. Природжена харизма цього знака буде притягувати до нього інших людей і радувати вашу другу половинку.

Казкове везіння і успіх у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

Представники цього знака Зодіаку також увійшли в число щасливчиків вересня. Експерт вважає, що в цьому місяці вони, як ніколи, відчують підтримку близьких людей. У цей період для Скорпіонів стануть актуальними домашній затишок, який подарує їм масу позитивних емоцій. У другій половині вересня можна сміливо вирушати в подорож.

Риби

Вересень наповнить Риб життєвими силами та ентузіазмом. Положення планет подарує їм величезні ресурси для втілення в життя будь-яких починань. Причому удача буде супроводжувати Риб цілий місяць. Цей час особливо сприятливий для нових знайомств і кар'єрних амбіцій. Експерт радить не втрачати приголомшливий шанс вересня і активно "брати бика за роги".

Раніше повідомлялося про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро зустрінуть любов або одружаться.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс передбачив новій Верховній Раді швидкий розпад.

До речі, нещодавно дослідники NASA попередили про те, що до Землі наближається величезний астероїд. Вчені дали оцінку шансів зіткнення небесного тіла з Землею.

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