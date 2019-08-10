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Нова Рада долго не протримається: астролог передбачив сумну подію

STYLERЖиття    10.08.2019 - 14:49
Нова Рада долго не протримається: астролог передбачив сумну подію
Фото: колаж РБК-Україна

Астролог передбачив неприємності Верховній Раді

Вибори до Верховної Ради, які пройшли 21 липня, Влад Росс вважає неблагополучними. Дата може безпосередньо позначитися на працездатності нардепів, що призведе до непоправних наслідків. Шокуючу заяву астролог опублікував в соцмережі Facebook.

"Якщо перше засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня, то її чекає недовга доля", - написав астролог.

Нова Рада долго не протримається: астролог передбачив сумну подію

Астролог передбачив неприємності Верховній Раді (фото: facebook.com/Влад-Росс)

"Сонце в з'єднанні з конфліктним спаленим Марсом, Місяць без явних аспектів збитковий, Чорний Місяць в опозиції до Сонця, тауквадрат на Юпітер, коротше повний піпець!!!", - додав Росс в коментарях.

Коментатори неоднозначно відреагували на таку новину. Деяких зацікавило питання, скільки Рада зможе протриматися:

Нова Рада долго не протримається: астролог передбачив сумну подію

Астролог передбачив неприємності Верховній Раді (фото: facebook.com/Влад-Росс)

Нова Рада долго не протримається: астролог передбачив сумну подію

Нагадаємо, що в мережі жорстко розкритикували найнижчу явку на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Також ми писали про те, що недавно засновниця Міжнародного центру астрології і розвитку свідомості ASTRA Анна Вергелес дала неприємний прогноз щодо парламентських виборів.

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