Кінець літа стане доленосним: астролог назвав головних везунчиків серпня

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку серпень стане найсприятливішим місяцем - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Астрологічний прогноз на серпень 2019 підкаже, для яких знаків Зодіаку цей місяць може стати доленосним. Ці щасливчики знаходяться під впливом Юпітера і Сонця, від яких залежить багато того, що відбувається в житті цих знаків Зодіаку. Гороскоп на серпень склав відомий астролог Павло Глоба.

Астролог виділив трьох представників зодіакальних сузір'їв, для яких настане час величезних змін, а в житті почнуть відбуватися цікаві речі.

Овен

До 22 серпня Сонце направить вектор впливу у бік їх знака. Саме в цей період часу Овни займуться пошуком свого призначення. Вони прикладатимуть зусилля для того, щоб завоювати повагу, і захочуть бути в центрі уваги. Для них надзвичайно важливо, щоб їхні таланти отримали визнання.

Овни захочуть розкрити раніше не розкриті здібності. Саме тому їх можна буде помітити на різних співбесідах і оглядинах, тренінгах, курсах і майстер-класах.

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

23 серпня Сонце зміститися в сузір'я Водолія, і це стане стартом найкращого часу для представників цього сузір'я. Водолії знаходитимуться в центрі уваги оточуючих людей. Вони будуть виділятися своєю яскравістю, самодостатністю, незалежністю та творчими ідеями. Куди б вони не пішли, скрізь їм світитиме удача, яка дозволить займати перші місця в будь-яких сферах життя.

В професійній сфері Водолії стануть виділятися на тлі колективу. Незважаючи на такий сприятливий прогноз, далеко не кожному представнику сузір'я Водолій будуть цікаві ділові успіхи.

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Близнюки

До 23 серпня Сонце прямує за символічним десятим домом сузір'я Близнюки. В цей доленосний період сфери роботи, кар'єри, підприємництва, соціальної діяльності та світського життя будуть у Близнюків на першому місці. Вони навчаться добре бачити всі життєві аспекти, аж до найменших деталей: в якому місці вони зможуть зробити кар'єру, що необхідно зробити, щоб отримати підвищення, як вести себе з керівництвом,

Якщо Близнюки ведуть свій бізнес, вони зрозуміють, у якому напрямку його розвивати. Які соціальні та світські заходи потрібно відвідати, щоб налагодити необхідні зв'язки. Також Близнюки зрозуміють, які властивості їх характеру допоможуть їм досягти успіху, а які навпаки - тільки заважатимуть.



Нагадаємо, раніше астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому дуже не пощастить в останній місяць літа.

До речі, гороскоп на вихідні, 27 і 28 липня обіцяє удачу та успіх для деяких знаків Зодіаку.