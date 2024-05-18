"Сокровище" из бабушкиного шкафа. Обычная кукла принесет 40 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Некоторые игрушки, особенно куклы, пылящиеся в бабушкиных шкафах и на чердаке, могут принести немало денег. Как оказалось, редкие экземпляры оценивают в десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит старая кукла

Так, на аукционе появился лот от продавца из Одессы. Он выставил на торги редкую куклу, изготовленную в ранние годы работы фабрики "Победа" в Киеве.

На фото можно увидеть, что кукла неплохо сохранилась, но имеет некоторые дефекты. На ее лице кое-где облезла эмаль, но заметно, что игрушку не реставрировали, а это придает ей ценности.

Сколько стоят старые куклы (фото: violity.com)

"Очень хорошее состояние! Эмаль на лице местами отсутствует. Все в родном!. Безо всякого вмешательства!" - описал свой лот владелец.

Старая кукла, которая принесет много средств (фото: violity.com)

Сколько можно заработать на старых игрушках

Эту куклу продавец оценил в 40 тысяч гривен. Он решил не испытывать судьбу с аукционом, поэтому поставил фиксированную цену.

Старая кукла за тысячу долларов (скриншот)

Впрочем, это не единственная ценная игрушка. Раньше мы уже рассказывали, что старая машинка может принести 30 тысяч гривен. Она довольно ржавая, но за ней "охотятся" антиквары.

Кроме того, на торги нередко выставляют елочные украшения. Одна из таких, простая игрушка на прищепке, которую оценили в 40 тысяч. Интересы коллекционеров понятны, они ищут "сокровища" из бабушкиных шкафов, чтобы потом перепродать их за еще большие деньги.